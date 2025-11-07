El Sorteo Buen Fin ofrece 400 millones de pesos en premios; así puedes participar

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 3:44 pm

El SAT invita a participar en el Sorteo Buen Fin

Como parte del Sorteo Buen Fin se repartirán 400 millones de pesos entre los tarjetahabientes ganadores, los cuales van de los 500 a los 250 mil pesos.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó esta semana una invitación a consumidores y comercios a realizar compras, y ventas de bienes y servicios durante la 15ª edición del programa El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y a aprovechar la oportunidad participar en el Sorteo El Buen Fin, que cuenta con una bolsa total de 500 millones de pesos. Te decimos qué necesitas para participar.

Este año pueden participar las y los consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos, durante El Buen Fin.

Cabe precisar que las compras que se realicen durante esos cinco días deberán ser con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, así como realizarse en comercios o establecimientos previamente inscritos en https://www.elbuenfin.org

¿Cuándo será el sorteo de El Buen Fin y qué premios habrá?

El SAT indicó que el Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México y será transmitido en vivo a través del canal oficial de la institución: @satmx en YouTube.

"Se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes que resulten ganadores", indicó el Servicio.

Habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Las personas que resulten ganadoras recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

Para los comercios que participen en el sorteo, se repartirán 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos, así como cuatro mil 987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

Invita SAT a participar en El Buen Fin 2025 y en su sorteo especial.
Capitalinos aprovechando el último día del Buen Fin de 2024. Tiendas de ropa y zapatos fueron los comercios más concurridos por las personas en busca de un mejor precio. Foto: Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro

¿Qué requisitos se necesita cumplir para participar?

Los establecimientos interesados en participar en el Sorteo El Buen Fin 2025, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Registrarse en la página https://www.elbuenfin.org, la fecha límite es el 12 de noviembre.
  • Contar con RFC activo y válido.
  • Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto.
  • Contar con la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.
  • Contar al menos con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.
  • Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

La lista de ganadores se podrá consultar en el minisitio del sorteo, disponible en https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html  y los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.

"El Sorteo El Buen Fin, organizado por el SAT, tiene como objetivo fomentar la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos e impulsar el consumo interno, en beneficio de la economía nacional y de las familias mexicanas", finalizó la institución tributaria.

