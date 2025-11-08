Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los policías de la CdMx que participaron en la detención de un joven que posteriormente perdió la vida.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Tres policías de la Ciudad de México (CdMx) fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó este viernes en un comunicado que derivado de dicha situación, el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad, quién probablemente fue detenido por policías de la CdMx en la calle Soledad de la colonia Zona Centro, el martes 4 de noviembre.

#TarjetaInformativa | Personal de la Dirección General de #AsuntosInternos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico tomó conocimiento de una denuncia ciudadana por una persona desaparecida, la cual probablemente había sido detenida el pasado 4 de noviembre por policías en @A_VCarranza,… pic.twitter.com/lmiNF68tLs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 7, 2025

Como resultado del análisis de videos captados por cámaras de vigilancia, autoridades lograron identificar a los tres agentes involucrados en el arresto del sujeto, quien fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales tras su detención.