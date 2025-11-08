Burgerlandia tendrá las mejores hamburguesas de la CdMx para los fans de la música

Entre las propuesta de hamburguesas que estarán en el festival se encuentran Burger Gang, Indómita y La Patties.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Imagina que estás en un festival de música, ya viste a varias bandas, falta algo de tiempo para que tu banda favorita suba al escenario, entonces decides ir a buscar algo de comer, ¿en qué piensas? Una de las opciones es una hamburguesa, que sorprenda con su deliciosa combinación de carne, por su pan o por alguna característica. Justamente el Festival Corona Capital tendrá una zona llamada Burgerlandia que reunirá a algunas de las mejores propuestas de hamburguesas de la Ciudad de México

Esta iniciativa impulsada por Marcelo Lara, mejor conocido como Burgerman, busca elevar la experiencia gastronómica para que quede al mismo nivel que la musical, al integrar sabores y creatividad. "La gastronomía no sólo complementa la música, la amplifica. Convierte cada edición en una experiencia completa y te motiva a regresar", señaló Marcelo en un comunicado.

¿Cuáles restaurantes participarán en Burgerlandia?

Burgerlandia contará entre sus propuestas con cocineros de autor que usan ingredientes premium, proyectos con enfoques innovadores y opciones callejeras llenas de identidad. Marcelo Lara "Burgerman", realizó la curaduría echando mano de su criterio y experiencia en el área.

Entre las marcas participantes se encuentran:

Chicago Bernie’s

Chazz

Ruben's

Soul

Shmile

Burger Gang

La Patties

Indómita

Hamburbiferia

Butcher & Sons

Una hamburguesa con trufa

En Mundano pudimos visitar Butcher & Sons para conocer la hamburguesa que llevarán al Corona Capital. El chef Allen contó que se prepara con una salsa de champiñones con trufa, también lleva cebolla frita para dar crocancia que vaya bien y contraste con la cremosidad de la hamburguesa.

"Había una hamburguesa hace muchos años que se llamaba bacon champion y fui fanático de esa hamburguesa por mucho tiempo y la sacaron de la cadena que la hacia y dije 'bueno porque no hacemos una trufada para que llame más la atención, de ahí salió la inspiración", contó el chef.

Esta es una opción que va muy bien para los conciertos, desde la cocina porque resulta más sencilla de preparar al tener la salsa lista hasta para el melómano que está en el festival y necesita comer algo para recargar energías.

La hamburguesa tradicional

Las hamburguesas de Ruben's se caracterizan por su aroma al carbón, además de mantener la misma receta desde su creación. Cabe destacar que ellos preparan la carne de las hamburguesas, además de que para el Corona Capital tienen lista una opción que trae hamburguesa y papás en un practico recipiente que permite que lo puedas llevar contigo para ver a tu banda.

"Para mí, la hamburguesa es un símbolo de convivencia: un platillo que se disfruta sin pretensiones, pero que puede alcanzar niveles de creatividad sorprendentes", afirma Lara.