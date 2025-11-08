Burgerlandia tendrá las mejores hamburguesas de la CdMx para los fans de la música

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 6:35 am

Hamburguesa

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cuáles son las bandas que encabezan este Corona Capital y a qué hora tocarán?

¿Antojo de pan de muerto? Aquí cinco lugares para disfrutar de la deliciosa tradición

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Entre las propuesta de hamburguesas que estarán en el festival se encuentran Burger Gang, Indómita y La Patties.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Imagina que estás en un festival de música, ya viste a varias bandas, falta algo de tiempo para que tu banda favorita suba al escenario, entonces decides ir a buscar algo de comer, ¿en qué piensas? Una de las opciones es una hamburguesa, que sorprenda con su deliciosa combinación de carne, por su pan o por alguna característica. Justamente el Festival Corona Capital tendrá una zona llamada Burgerlandia que reunirá a algunas de las mejores propuestas de hamburguesas de la Ciudad de México

Esta iniciativa impulsada por Marcelo Lara, mejor conocido como Burgerman, busca elevar la experiencia gastronómica para que quede al mismo nivel que la musical, al integrar sabores y creatividad. "La gastronomía no sólo complementa la música, la amplifica. Convierte cada edición en una experiencia completa y te motiva a regresar", señaló Marcelo en un comunicado.

¿Cuáles restaurantes participarán en Burgerlandia?

Burgerlandia contará entre sus propuestas con cocineros de autor que usan ingredientes premium, proyectos con enfoques innovadores y opciones callejeras llenas de identidad. Marcelo Lara "Burgerman", realizó la curaduría echando mano de su criterio y experiencia en el área.

Entre las marcas participantes se encuentran:

  • Chicago Bernie’s
  • Chazz
  • Ruben's
  • Soul
  • Shmile
  • Burger Gang
  • La Patties
  • Indómita
  • Hamburbiferia
  • Butcher & Sons

Una hamburguesa con trufa

En Mundano pudimos visitar Butcher & Sons para conocer la hamburguesa que llevarán al Corona Capital. El chef Allen contó que se prepara con una salsa de champiñones con trufa, también lleva cebolla frita para dar crocancia que vaya bien y contraste con la cremosidad de la hamburguesa.

"Había una hamburguesa hace muchos años que se llamaba bacon champion y fui fanático de esa hamburguesa por mucho tiempo y la sacaron de la cadena que la hacia y dije 'bueno porque no hacemos una trufada para que llame más la atención, de ahí salió la inspiración", contó el chef.

Esta es una opción que va muy bien para los conciertos, desde la cocina porque resulta más sencilla de preparar al tener la salsa lista hasta para el melómano que está en el festival y necesita comer algo para recargar energías.

Hamburguesa
La hamburguesa creada para el Corona Capital. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

La hamburguesa tradicional

Las hamburguesas de Ruben's se caracterizan por su aroma  al carbón, además de mantener la misma receta desde su creación. Cabe destacar que ellos preparan la carne de las hamburguesas, además de que para el Corona Capital tienen lista una opción que trae hamburguesa y papás en un practico recipiente que permite que lo puedas llevar contigo para ver a tu banda.

Ruben's acaba de cambiar su imagen y busca cautivar a nuevas generaciones con su hamburguesa. Foto:

"Para mí, la hamburguesa es un símbolo de convivencia: un platillo que se disfruta sin pretensiones, pero que puede alcanzar niveles de creatividad sorprendentes", afirma Lara.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
1

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
2

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
3

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
4

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Autoridad sin ley, poder sin Estado
5

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Saturno
6

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Revocación de mandato de 2022
7

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
8

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
9

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Autoridad sin ley, poder sin Estado
10

Autoridad sin ley, poder sin Estado

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
11

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
12

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Más allá de Carlos Manzo.
13

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.
14

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
15

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
1

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
2

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
3

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
4

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
5

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico.
6

Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
7

#PuntosYComas ¬ El Congreso va por castigos más severos contra extorsión desde cárcel

La PGJ de Hidalgo y la Policía Estatal detuvieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 presuntos criminales.
8

Operativo en Hidalgo deja 23 detenidos; aseguran armas y más de mil dosis de droga

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
9

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
10

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
11

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
12

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice