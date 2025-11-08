El Edomex entrega 13 pozos de agua a pueblos comunitarios; avanza "justicia hídrica"

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 9:06 pm

El Gobierno del Estado de México entregó 13 pozos de agua a los pueblos a los que pertenecen. La devolución forma parte de la denominada "Operación Caudal".

 La "Operación Caudal" fue ejecutada por autoridades mexiquenses que investigan actividades relacionadas con extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal de agua.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno del Estado de México entregó este viernes 13 pozos de agua comunitarios a los pueblos a los que pertenecen. La devolución forma parte de la denominada "Operación Caudal"  y tiene la finalidad de combatir el huachicol de agua y emprender un proceso de reapropiación del vital líquido.

“Estamos regresando el agua al pueblo. Estos 13 pozos son para las comunidades, no para la venta. Nuestro objetivo es que el agua cumpla su propósito social y llegue directamente a los hogares mexiquenses”, afirmó Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Esta acción forma parte de un compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez para garantizar la justicia hídrica así como la transparencia en el manejo de pozos, de manera que que las comunidades gocen del derecho humano y tengan fácil acceso al agua en su vida cotidiana.

García Villegas detalló que la restitución de los pozos de agua está respaldada legalmente por las resoluciones emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que acreditaron la legalidad de la propiedad y regulación de los mismos en favor de los municipios y comunidades.

La Fiscalía mexiquense informó que el pasado 24 de octubre se implementó la "Operación Caudal" con el fin de combatir el huachicol de agua. Como resultado se intervinieron más de 160 sitios relacionados con la extracción y venta ilegal del líquido, además de que se aseguraron cientos de pipas.

La dependencia mexiquense detalló que como parte de dicha acción se llevaron a cabo operativos simultáneos en 48 municipios del estado, en los cuales participaron autoridades federales, estatales y municipales. De acuerdo con las autoridades, se intervino un total de 190 pozos y tomas de agua irregulares.

Además, se aseguraron más de 250 pipas y vehículos para el transporte de agua que supuestamente están relacionadas con actividades ilícitas de acaparamiento, distribución y venta de agua potable.

Por estas acciones, el pasado 27 de octubre operadores de pipas bloquearon calles y avenidas en Toluca en protesta a la "Operación Caudal".  Los "piperos" demandan la asignación de fuentes de abastecimiento, liberación de camiones asegurados, autorización de concesiones de carga, entre otras.

Hasta el momento se han registrado restituciones en los municipios de Amecameca, Ixtapaluca, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Toluca y Tultepec, los cuales permanecerán bajo el resguardo de los gobiernos locales y autoridades ejidales y comunitarias.

El Gobierno del Estado de México entregó 13 pozos de agua a los pueblos a los que pertenecen. La devolución forma parte de la denominada "Operación Caudal".
El 27 de octubre "piperos" bloquearon la avenida del Pacífico, una de las principales entradas a la capital mexiquense, en protesta a la Operación Caudal que se realizó en días pasados en 48 municipios del Estado de México. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

