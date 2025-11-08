VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Javier Milei imitó el característico baile de Trump para cerrar el discurso que ofreció durante una cena de gala en la mansión del magnate.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, esto al imitar el característico baile del mandatario estadounidense al ritmo de "YMCA" para cerrar su participación en una cena de gala organizada por conservadores en la mansión del magnate.

El video del mandatario argentino bailando igual que el Presidente de los Estados Unidos (EU) llegó de inmediato a las redes sociales, donde usuarios no dejaron pasar la oportunidad para burlarse y expresar su inconformidad por su reciente victoria en las elecciones.

Un ejemplo es el mensaje compartido por el periodista Dante López Foresi en su cuenta de X, antes Twitter, en el que declaró: "me avergüenza profundamente. No sólo él, sino el 41 por ciento de argentinos que lo votó. No recuerdo un Presidente más arrastrado, genuflexo y servil con Estados Unidos".

Javier Milei asistió este viernes a una cena de gala organizada por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El Presidente de Argentina fue recibido como toda una estrella cuando llegó al evento, pues durante su entrada se escuchó de fondo el tema "Panic Show" de La Renga, mismo que utiliza para sus eventos políticos.

Como parte del evento, el mandatario argentino ofreció un discurso en el que agradeció el apoyo del mandatario estadounidense para frenar los "embates desestabilizadores".

"Gracias a la muestra invaluable de apoyo por parte de nuestro gran aliado, la Argentina resistió los embates desestabilizadores y ahora se encamina hacia un futuro de prosperidad y crecimiento para hacer grande a la Argentina nuevamente", dijo Milei.

El mandatario argentino también defendió sus decisiones en materia de política exterior para aliarse. con EU y reclamó a quienes lo critican por su cercanía con Trump.

Al finalizar el discurso del Presidente de Argentina, el sonido local reprodujo la canción "YMCA" de Village People, ante lo cual Milei sonrió y comenzó a bailar igual que el mandatario estadounidense.