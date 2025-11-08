VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 8:48 pm

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump felicita a Milei por triunfo en elecciones legislativas: "Le dimos mucha ayuda"

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Javier Milei imitó el característico baile de Trump para cerrar el discurso que ofreció durante una cena de gala en la mansión del magnate.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, esto al imitar el característico baile del mandatario estadounidense al ritmo de "YMCA" para cerrar su participación en una cena de gala organizada por conservadores en la mansión del magnate.

El video del mandatario argentino bailando igual que el Presidente de los Estados Unidos (EU) llegó de inmediato a las redes sociales, donde usuarios no dejaron pasar la oportunidad para burlarse y expresar su inconformidad por su reciente victoria en las elecciones.

Un ejemplo es el mensaje compartido por el periodista Dante López Foresi en su cuenta de X, antes Twitter, en el que declaró: "me avergüenza profundamente. No sólo él, sino el 41 por ciento de argentinos que lo votó. No recuerdo un Presidente más arrastrado, genuflexo y servil con Estados Unidos".

Javier Milei asistió este viernes a una cena de gala organizada por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

El Presidente de Argentina fue recibido como toda una estrella cuando llegó al evento, pues durante su entrada se escuchó de fondo el tema "Panic Show" de La Renga, mismo que utiliza para sus eventos políticos.

Como parte del evento, el mandatario argentino ofreció un discurso en el que agradeció el apoyo del mandatario estadounidense para frenar los "embates desestabilizadores".

"Gracias a la muestra invaluable de apoyo por parte de nuestro gran aliado, la Argentina resistió los embates desestabilizadores y ahora se encamina hacia un futuro de prosperidad y crecimiento para hacer grande a la Argentina nuevamente", dijo Milei.

El mandatario argentino también defendió sus decisiones en materia de política exterior para aliarse. con EU y reclamó a quienes lo critican por su cercanía con Trump.

Al finalizar el discurso del Presidente de Argentina, el sonido local reprodujo la canción "YMCA" de Village People, ante lo cual Milei sonrió y comenzó a bailar igual que el mandatario estadounidense.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
1

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
2

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Mafias factureras

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
4

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Más allá de Carlos Manzo.
5

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
6

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
7

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

8

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

La FGR solicitó una orden de captura contra el Contraalmirante Fernando Farías Laguna por el delito de "huachicol fiscal", luego de no presentarse a audiencia.
9

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

“El Mencho”, “El Chayo”
10

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

Roger Waters, músico, compositor y activista de Pink Floyd
11

Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

Autoridad sin ley, poder sin Estado
12

Autoridad sin ley, poder sin Estado

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
13

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum
14

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
15

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
1

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
2

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
3

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
4

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
5

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.
6

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Habitantes de Uruapan marcharon hacia el Centro Histórico de este municipio para exigir justicia por el asesinato Carlos Manzo y demandar fin a las extorsiones.
7

Uruapan se moviliza en marcha por la paz; Alcaldesa exige justicia y acabar extorsión

El SAT invita a participar en el Sorteo Buen Fin
8

El Sorteo Buen Fin ofrece 400 millones de pesos en premios; así puedes participar

Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de 1 billón de dólares a Musk
9

Elon Musk se enfila para ser el primer billonario del mundo tras el aumento de Tesla

10

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.
11

VIDEO ¬ ¡Qué música más linda! Hoy hubo bandas infantiles en “la mañanera”. ¿Por qué?

Sheinbaum reitera atención a la causas y atención a jóvenes tras asesinato de Carlos Manzo
12

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia