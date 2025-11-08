La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

La Gobernadora de Guanajuato dijo que una participación más amplia de las mujeres en la política las expone a mayores casos de violencia de género en su contra.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó el día de ayer los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos, también conocido como “El Padre Pistolas”, quien la amenazó por emprender el proyecto del Acueducto Solís-León.

“Cuando ha habido necesidad he alzado la voz y presentado las denuncias, pero en este caso ni siquiera vale la pena hacer caso a una persona que se refiere a mí de esa manera”, dijo en entrevista colectiva.

La mandataria lamentó y condenó los dichos del cura en su contra pero precisó que no tiene sentido perder el tiempo para lidiar con un personaje como Gallegos; por ello "voy a seguir trabajando y voy a seguir condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres”, afirmó.

Para García Muñoz, ninguna violencia contra las mujeres debe pasar de largo. "Lo condeno públicamente porque ninguna mujer con cargo o sin cargo, debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”, subrayó la titular del Ejecutivo estatal.

La Gobernadora señaló que la participación de las mujeres en la política y, en general, en el ámbito público, las colocan en una posición donde pueden aumentar los casos de violencia por el escrutinio de la sociedad.

La funcionaria dijo que su rol como Gobernadora está sujeto a una crítica social más amplia "y eso siempre lo he entendido, pero eso no debe pasar a violencia política y eso es lo condenable", subrayó.

El pasado 2 de noviembre, el sacerdote Alfredo Gallegos, se refirió despectivamente al proyecto del Acueducto Solís-León que la mandataria está proyectando.

Alfredo Gallegos Lara, también conocido como "El Padre Pistolas", amenazó con golpear a la gobernadora de #Guanajuato, @LibiaDennise, por supuestamente robar el agua de la presa Solís para dotar del líquido a @municipio_leon. De igual manera también insultó a la alcaldesa de… pic.twitter.com/krVvGFL9Aq — Contrapuntonews (@Contrapuntonews) November 6, 2025

“Miren, con la presa de Solís se riega el Estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pinche México, y si nos quitan la presa se van a morir de hambre cabrones, y esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste nos levantamos en…, yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”, dijo el cura.