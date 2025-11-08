ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

En entrevista con "Los Periodistas", Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, consideró que la reacción de la sociedad es natural en un momento de duelo, pero advirtió que algunos grupos de oposición buscan aprovechar políticamente la tragedia.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, reconoció que Morena falló al no haber abanderado a Carlos Manzo en el pasado proceso electoral en el que buscó la Alcaldía de Uruapan, la cual ganó como candidato independiente.

"Hay que decir las cosas como son, a mí me parece que fallamos. Carlos Manzo ya tenía una gran presencia desde que fue Diputado federal, él quería ser candidato por Uruapan, hubo mucha presión para que no fuera nuestro candidato de Morena, sino que se sostuviera el anterior Alcalde Ignacio Campos. Hay que decir las cosas como son, la derrota para Morena fue el municipio en donde hubo la mayor diferencia de votos con el candidato de Morena y en este caso el independiente Carlos Manzo", reconoció la líder del Congreso local a "Los Periodistas".

La Diputada reiteró en ese sentido: "Fue un error de Morena no haberlo propuesto para que fuera el presidente municipal, hay que reconocerlo".

Alanís Sámano pidió además a los actores políticos de oposición “no lucrar con la tragedia” tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y afirmó que el estado no atraviesa una crisis política ni institucional.

"Ellos están acostumbrados a lucrar con la desgracia, están acostumbrados a lucrar políticamente como se les han acabado las banderas y como el movimiento de la 4T está mucho mas allá de la individualidad de sus militantes, lógicamente que nos vamos a enfrentar a este tipo de obstáculos, los obstáculos de la derecha y nosotros como movimiento debemos de tener la suficiente entereza e inteligencia para salir del paso al oportunismo histórico de la derecha", dijo la legisladora en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Fabiola Alanís sostuvo que el proyecto encabezado por la Cuarta Transformación en Michoacán no será debilitado por la derecha, y acusó a sus adversarios de actuar con cinismo.

“La derecha es el holocausto, es el 2 de octubre del 68, es Acteal, es lo que hicieron estos 36 años de modelo neoliberal. Y la derecha se niega a reconocer que estamos cambiando. No nos asustan queriendo minar al movimiento desde Michoacán porque la gente sabe que somos diferentes”, expresó.

La Legisladora reconoció que existe una gran indignación en Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo, pero criticó que la oposición se aproveche de esta situación para trata de desestabilizar a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación.

“No van a minar al movimiento desde Michoacán, no van a minar al movimiento de la Cuarta Transformación ni a Morena porque aquí hay historia, aquí nos conocemos y sabemos de qué pata cojea el PRI y el PAN. Son unos cínicos”.

La presidenta de la Jucopo en Michoacán afirmó que es un exceso pedir la destitución del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y recordó que el tema de la violencia en Michoacán no es algo que haya iniciado con los gobiernos de Morena, sino que se remonta al sexenio de Felipe Calderón

“Me parece un exceso, ciertamente Michoacán es una entidad muy compleja. Hay un quiebre histórico en nuestro estado que tiene que ver con este incremento de la delincuencia organizada. Es en el 2006 con la llegada de Felipe Calderón”, señaló la legisladora morenista.

Alanís dijo que la muerte de Manzo enlutó a todo Michoacán, pero insistió en que las instituciones trabajan y que tanto el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionaron de manera oportuna.

“Estamos muy consternados, los 4.7 millones de personas que vivimos acá estamos tristes, nos enlutó el asesinato de Carlos Manzo. Pero el Gobernador está trabajando, ha hecho un esfuerzo importante, y la Presidenta lanzó de manera muy rápida este Plan Michoacán para la paz y la justicia que me parece extraordinario. Vamos a salir adelante”, sostuvo.

La Diputada destacó que en el Congreso se logró consenso para respaldar la decisión del Cabildo de Aquila de designar a Grecia Pimentel como encargada de la Presidencia Municipal, y rechazó que exista descomposición política.

“De ahí a decir que el Gobernador renuncia, a mí me parece que es un exceso. Nosotros lo que necesitamos es estabilidad, instituciones fuertes y coordinación con el sector empresarial, con las asociaciones civiles y con los productores”, enfatizó.

Finalmente, Alanís recordó los operativos federales de sexenios pasados y contrastó su lógica con el enfoque humanista del actual Gobierno federal.

“Yo que viví el Operativo Conjunto Michoacán con Felipe Calderón y luego el Plan Michoacán con Enrique Peña Nieto, les puedo decir que es diametralmente opuesto el proyecto de la Presidenta con esos dos modelos que ellos impulsaron acá a sangre y fuego”, dijo.