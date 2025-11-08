¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Personas han denunciado que fueron víctimas de fraudes orquestados por ciberdelincuentes que utilizan sitios web apócrifos que se hacen pasar por páginas oficiales del Gobierno de México.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Si te interesa solicitar uno de los apoyos de los Programas del Bienestar o necesitas realizar algún trámite debes estar atento para no ser víctima de fraudes; por ello, a continuación te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.

Recientemente surgieron denuncias de personas que fueron engañadas por una página apócrifa al intentar solicitar una reimpresión de su acta de nacimiento, por lo que perdieron su dinero y su información personal quedó expuesta.

Los ciberdelincuentes utilizan este tipo de engaños para engañar a sus víctimas con el fin de robar sus datos o para que realicen depósitos o transferencias, con la promesa de agilizar un trámite o inscribirse al padrón de beneficiarios de programas sociales.

Todos los Programas para el Bienestar del Gobierno de México son GRATUITOS. ⚠️ No te dejes engañar: nadie puede pedirte dinero para registrarte. ✅ Infórmate en: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/4A4j4QQJ1y — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 27, 2025

Cómo identificar las páginas web oficiales del Gobierno de México

La Secretaría de Bienestar recordó a la ciudadanía que todos los trámites relacionados con los Programas del Bienestar, como las pensiones y apoyos, son totalmente gratuitos.

Para evitar caer en fraudes por sitios web apócrifos, lo más importante es verificar que la dirección de la página tenga la terminación ".gob", ya que esto garantiza que se trata de un portal oficial del Gobierno de México.

Cabe resaltar que las páginas falsas suelen utilizar el mismo diseño y logotipos que los portales gubernamentales, pero su dirección tiene otras terminaciones como ".com, .org o .net".

En caso de que una persona sea víctima de un fraude cibernético o sospeche que podría estar en riesgo, es posible presentar denuncias o solicitar asesoría llamando al 088, número de emergencia habilitado por la Guardia Nacional.