Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

El hombre que acosó sexualmente a la Presidenta Sheinbaum Pardo fue vinculado a proceso gracias a la denuncia anónima presentada por otra mujer, y no por una querella directa de la mandataria federal.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx).

No obstante, el sujeto fue procesado por la denuncia anónima de una mujer y no por la denuncia que interpuso la mandataria. De acuerdo con las autoridades, el señalado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se procesa su situación judicial.

Uriel "N" se viralizó en redes sociales por el tocamient0 en que incurrió cuando el pasado 4 de noviembre Claudia Sheinbaum saludaba a simpatizantes en las cercanías de Palacio Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx informó más tarde que agentes de esta corporación detuvieron al hombre por denuncias de acoso contra otras mujeres ese mismo día. El hombre fue detenido la nocheen el callejón Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo, luego de que realizó tocamientos a una joven de 25 años.

“Fue durante un patrullaje en dicha colonia, que los oficiales fueron requeridos por una joven de 25 años de edad quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio. Luego de unos minutos, los oficiales identificaron al probable responsable de 33 años de edad sobre Paseo de la Condesa y, en atención a la denuncia y el señalamiento, lo detuvieron, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones”, detalló la SSC en un comunicado.

El Ministerio Público de Fiscalía de Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, determinó el día de ayer trasladar a Uriel "N" al reclusorio norte luego de cumplirse el plazo legal al que fue sujeto, por lo que quedó a disposición de un juez de control que lo requirió en el penal antes mencionado.

Manoseo Porque un hombre acosa sexualmente a la Presidenta de México en un descuido de su equipo. pic.twitter.com/XW3FXyrYvg — Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) November 4, 2025

El acto de acoso contra la Presidenta ocurrió la mañana del 4 de noviembre, cuando Claudia Sheinbaum se dirigía a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico de la CdMx. Una persona de la multitud que acompañaba a la mandataria federal grabó el momento en el que el sujeto se le acercó y le dio un beso en la mejilla, además de intentar agarrarla por la espalda con ambas manos.