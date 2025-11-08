Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 10:36 pm

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.

Con el fin de frenar la propagación del gusano barrenador en el país, la Secretaría de Agricultura planea ampliar la alerta para incluir a mascotas como perros y gatos.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó este viernes que se detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa un riesgo para la ganadería.

La dependencia informó en un comunicado que la presencia de la plaga se detectó en un bovino que fue llevado a un corral de engorda ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz, en la entidad jalisciense.

El caso de gusano barrenador fue detectado durante la revisión de un cargamento de 80 bovinos proveniente del sur-sureste del país, cuando se identificó la presencia de larvas en uno de los ejemplares.

La Secretaría de Agricultura recalcó que la presencia de gusano barrenador en ganado de Jalisco se trata de un caso aislado y fue contenido, por lo que no representa un peligro para la ganadería en el estado.

Alerta por gusano barrenador incluirá a mascotas como perros y gatos

Ante la amenaza de que la plaga de gusano barrenador del ganado se extienda por todo el país, la Secretaría de Agricultura podría incluir en la alerta sanitaria a las mascotas como perros y gatos, por lo que tendrán que ser analizados para comprobar que no son portadores.

De acuerdo con un anteproyecto registrado por la dependencia, además de los ganaderos, cualquier persona que pretenda transportar animales de compañía por el interior del país o importarlos del extranjero deberá tomar las medidas necesarias para verificar que no existe presencia de la plaga en ejemplares, vehículos o contenedores.

Como parte de esta medida el operativo de revisión de animales que actualmente se aplica en siete estados del sur de la República se extenderá a todo el territorio mexicano.

