Martí Batres destaca resultados del ISSSTE en el primer año de Gobierno de Sheinbaum

Martí Batres destacó que, en el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el ISSSTE reforzó su primer nivel de atención, la nacionalización de servicios y el abasto de medicamentos, además de la recuperar FOVISSSTE y SuperISSSTE.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó este viernes, ante la Cámara de Diputados, los avances y resultados del organismo a su cargo durante el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que su gestión busca combatir las políticas neoliberales que lo desmantelaron durante más de tres décadas.

“Llevamos siete años de reconstrucción, pero todavía vamos a seguir reconstruyendo en los siguientes años. (...) Una de las batallas fundamentales por lo público y lo social, se libra en el sector salud, desmontando los negocios privados a costa del erario y la cultura del maltrato desde el poder. Se acabó la visión de la salud pública como negocio privado; (...) la salud es un derecho, no es un negocio”, subrayó.

En este sentido, Batres Guadarrama destacó el fortalecimiento del Instituto con la ampliación de la infraestructura de salud, reforzamiento del primer nivel de atención, nacionalización de servicios, modernización tecnológica y científica, mejoras laborales, abasto de medicamentos, la recuperación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), SuperISSSTE y otros servicios sociales, cuidado de los recursos, así como implementación de la estrategia de Trato Digno.

En el caso del proceso de adquisición del Hospital General de Tláhuac, el Director explicó que el ISSSTE realiza las gestiones necesarias para finalizar el contrato de Asociación Público-Privada (APP) con la empresa que maneja la unidad, la cual, tras un año de negociaciones, no ha querido llegar a un acuerdo de compra.

“Esa empresa que tiene el hospital de Tláhuac recibe hoy en día 137 millones de pesos mensuales, si lo multiplicamos por 23 años, nos da más de 37 mil millones de pesos, (...) ¿Por qué el ISSSTE va a pagarle 37 mil millones de pesos a una empresa por un hospital, si nos va a costar tres mil 500 millones un hospital de 250 camas y de tecnología avanzada en Oaxaca? No es lógico”, afirmó.

Además, explicó que el ISSSTE retomó la operación del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell”, en Villahermosa, Tabasco; del HG “Dr. Aquiles Calles Ramírez, La Cantera”, en Tepic, Nayarit; así como de la Clínica Hospital Mérida, en Susulá, Yucatán, que operaban bajo el esquema APP, sin necesidad de litigios, indemnizaciones ni penalizaciones derivadas de la finalización del contrato.

Martí Batres adelantó que, entre otras acciones, el ISSSTE tiene entre sus planes la construcción de al menos cinco proyectos de hospitales generales o clínicas hospitales: en Sonora, Chihuahua, Tlaxcala, la meseta Purépecha, en Michoacán, y la reconstrucción del Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”, en Ciudad de México, donde hasta el momento se han realizado mejoras parciales.

En cuanto a los avances y resultados del ISSSTE, el funcionario destacó la implementación del Programa La Clínica es Nuestra del ISSSTE, e indicó que se atendieron 562 unidades de primer nivel de atención, mediante la adquisición de 2 mil 473 equipos médicos y la realización de 2 mil 430 obras de mejoramiento, adicional a la sustitución de 486 viejas ambulancias por 695 nuevas y la rehabilitación de 38 quirófanos de más de 20 unidades médicas en todo el país.

En este sentido, celebró la adquisición de un acelerador lineal para el Hospital Regional (HR) “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos, y la incorporación de seis robots Da Vinci para cirugía oncológica, ginecológica y urológica avanzada, con lo cual el ISSSTE es la institución pública con el mayor número de estos equipos. Y compartió que se fortalece el abasto de medicamentos, a través del Centro Nacional de Distribución (CENADI), que administra Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde actualmente se almacenan 47 millones 168 mil piezas de fármacos, que se distribuyen a cerca de 786 unidades del ISSSTE en el país.

“Hemos dado un salto importante. Traemos un promedio de 97 por ciento de abasto en claves. (...) Estamos en un buen momento. De hecho, hace unos tres días tuvimos un día excelente, como dos millones de piezas llegaron al CENADI”, aseguró.

En materia de Prestaciones y Servicios Sociales, Batres Guadarrama puntualizó que se restableció el funcionamiento del Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHuixtla, y de la alberca del Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), se eliminó el trámite de refrendo bianual de vigencia de derechos que obligaba a jubiladas y jubilados a cambiar su credencial cada dos años, y se inició la rehabilitación integral de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) en seis entidades.

En la misma relación de ideas, el Director del ISSSTE destacó que el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) fue una de las áreas más beneficiadas, ya que a partir del decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó un programa para congelar, disminuir o condonar totalmente las deudas problemáticas o impagables de 400 mil acreditados, y recuperó la atribución histórica y esencial de construir hogares.

Finalmente, Martí Batres remarcó que, para promover la transparencia y legalidad, se inició un procedimiento administrativo para reducir pensiones excesivas y ajustarlas a las proporciones que marca la ley, de las cuales se tienen 110 resoluciones firmes, lo que representa un ahorro de 78 millones.