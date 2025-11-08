Martí Batres destaca resultados del ISSSTE en el primer año de Gobierno de Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 11:37 pm

Martí Batres, Director General del ISSSTE

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Martí Batres destaca avances del ISSSTE en cuanto a obras, medicamentos y Trato Digno

Martí Batres destaca 100 logros para la transformación del ISSSTE a un año de gestión

El ISSSTE brinda atención a afectados por lluvias, incluidos no derechohabientes

Martí Batres destacó que, en el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el ISSSTE reforzó su primer nivel de atención, la nacionalización de servicios y el abasto de medicamentos, además de la recuperar FOVISSSTE y SuperISSSTE.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó este viernes, ante la Cámara de Diputados, los avances y resultados del organismo a su cargo durante el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que su gestión busca combatir las políticas neoliberales que lo desmantelaron durante más de tres décadas.

“Llevamos siete años de reconstrucción, pero todavía vamos a seguir reconstruyendo en los siguientes años. (...) Una de las batallas fundamentales por lo público y lo social, se libra en el sector salud, desmontando los negocios privados a costa del erario y la cultura del maltrato desde el poder.  Se acabó la visión de la salud pública como negocio privado; (...) la salud es un derecho, no es un negocio”, subrayó.

En este sentido, Batres Guadarrama destacó el fortalecimiento del Instituto con la ampliación de la infraestructura de salud, reforzamiento del primer nivel de atención, nacionalización de servicios, modernización tecnológica y científica, mejoras laborales, abasto de medicamentos, la recuperación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), SuperISSSTE y otros servicios sociales, cuidado de los recursos, así como implementación de la estrategia de Trato Digno.

Martí Batres, Director General del ISSSTE, en la Cámara de Diputados
Martí Batres, Director General del ISSSTE, en la Cámara de Diputados. Foto: Gobierno de México

En el caso del proceso de adquisición del Hospital General de Tláhuac, el Director explicó que el ISSSTE realiza las gestiones necesarias para finalizar el contrato de Asociación Público-Privada (APP) con la empresa que maneja la unidad, la cual, tras un año de negociaciones, no ha querido llegar a un acuerdo de compra.

“Esa empresa que tiene el hospital de Tláhuac recibe hoy en día 137 millones de pesos mensuales, si lo multiplicamos por 23 años, nos da más de 37 mil millones de pesos, (...) ¿Por qué el ISSSTE va a pagarle 37 mil millones de pesos a una empresa por un hospital, si nos va a costar tres mil 500 millones un hospital de 250 camas y de tecnología avanzada en Oaxaca? No es lógico”, afirmó.

Además, explicó que el ISSSTE retomó la operación del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell”, en Villahermosa, Tabasco; del HG “Dr. Aquiles Calles Ramírez, La Cantera”, en Tepic, Nayarit; así como de la Clínica Hospital Mérida, en Susulá, Yucatán, que operaban bajo el esquema APP, sin necesidad de litigios, indemnizaciones ni penalizaciones derivadas de la finalización del contrato.

Martí Batres, Director General del ISSSTE, en la Cámara de Diputados
Martí Batres, Director General del ISSSTE, en la Cámara de Diputados. Foto: Gobierno de México

Martí Batres adelantó que, entre otras acciones, el ISSSTE tiene entre sus planes la construcción de al menos cinco proyectos de hospitales generales o clínicas hospitales: en Sonora, Chihuahua, Tlaxcala, la meseta Purépecha, en Michoacán, y la reconstrucción del Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”, en Ciudad de México, donde hasta el momento se han realizado mejoras parciales.

En cuanto a los avances y resultados del ISSSTE, el funcionario destacó la implementación del Programa La Clínica es Nuestra del ISSSTE, e indicó que se atendieron 562 unidades de primer nivel de atención, mediante la adquisición de 2 mil 473 equipos médicos y la realización de 2 mil 430 obras de mejoramiento, adicional a la sustitución de 486 viejas ambulancias por 695 nuevas y la rehabilitación de 38 quirófanos de más de 20 unidades médicas en todo el país.

En este sentido, celebró la adquisición de un acelerador lineal para el Hospital Regional (HR) “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos, y la incorporación de seis robots Da Vinci para cirugía oncológica, ginecológica y urológica avanzada, con lo cual el ISSSTE es la institución pública con el mayor número de estos equipos. Y compartió que se fortalece el abasto de medicamentos, a través del Centro Nacional de Distribución (CENADI), que administra Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde actualmente se almacenan 47 millones 168 mil piezas de fármacos, que se distribuyen a cerca de 786 unidades del ISSSTE en el país.

Martí Batres, Director General del ISSSTE, en la Cámara de Diputados
Martí Batres, Director General del ISSSTE, en la Cámara de Diputados. Foto: Gobierno de México

“Hemos dado un salto importante. Traemos un promedio de 97 por ciento de abasto en claves. (...) Estamos en un buen momento. De hecho, hace unos tres días tuvimos un día excelente, como dos millones de piezas llegaron al CENADI”, aseguró.

En materia de Prestaciones y Servicios Sociales, Batres Guadarrama puntualizó que se restableció el funcionamiento del Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHuixtla, y de la alberca del Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), se eliminó el trámite de refrendo bianual de vigencia de derechos que obligaba a jubiladas y jubilados a cambiar su credencial cada dos años, y se inició la rehabilitación integral de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) en seis entidades. 

En la misma relación de ideas, el Director del ISSSTE destacó que el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) fue una de las áreas más beneficiadas, ya que a partir del decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó un programa para congelar, disminuir o condonar totalmente las deudas problemáticas o impagables de 400 mil acreditados, y recuperó la atribución histórica y esencial de construir hogares.

Finalmente, Martí Batres remarcó que, para promover la transparencia y legalidad, se inició un procedimiento administrativo para reducir pensiones excesivas y ajustarlas a las proporciones que marca la ley, de las cuales se tienen 110 resoluciones firmes, lo que representa un ahorro de 78 millones.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
1

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
2

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
3

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Sheinbaum
4

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Más allá de Carlos Manzo.
5

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
6

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
7

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

8

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
9

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
10

Mafias factureras

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
11

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
12

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
13

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

La FGR solicitó una orden de captura contra el Contraalmirante Fernando Farías Laguna por el delito de "huachicol fiscal", luego de no presentarse a audiencia.
14

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
15

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
1

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
2

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico.
3

Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
4

#PuntosYComas ¬ El Congreso va por castigos más severos contra extorsión desde cárcel

La PGJ de Hidalgo y la Policía Estatal detuvieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 presuntos criminales.
5

Operativo en Hidalgo deja 23 detenidos; aseguran armas y más de mil dosis de droga

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
6

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
7

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
8

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
9

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
10

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
11

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.
12

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años