Dos marcas mexicanas se unen para crear una bota-sneaker chunky para las mujeres

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La marca mexicana Panam se unió a Fuega Lab, también mexicana, para impulsar lo local y conectar con nuevas generaciones desde la autenticidad. Sophia Altholz, artista y emprendedora creadora de Fuega Lab, trae una propuesta totalmente nueva al calzado de Panam.

"Yo tengo una misión en esa vida y es agregar más estilo urbano y también como más street al mundo de las mujeres. Yo llegué a Panam hace como un año más o menos con una presentación que preparé sólo para ellos y estoy muy feliz porque ellos me recibieron con manos y brazos muy abiertos", dijo Sophia y agregó que aunque en ese momento no se logró, decidieron explorar la idea.

El resultado de esa colaboración y arduo trabajo es Fuega, una bota- sneaker chunky que combina la herencia icónica de Panam con la visión disruptiva y fresca de Fuega Lab. Una silueta que se desarrolló desde cero para la mujer moderna que busca estilo y funcionalidad, y que al mismo tiempo puede personalizar sus sneakers.

"Quería crear una bota sneaker que es para la mujer moderna, entonces, para alguien que está movida, ambiciosa, creando, produciendo, versatilidad, porque justo es lo que siempre estoy buscando yo en un calzado. Bueno, después de muchas muestras, después de mucho pensamientos en cada detalle, o sea, cada tejido, cada cada color, cada cosa del de la bota, es una bota bastante diferente, es una bota alta, pero que puedes ponerlo también abajo. Es muy único, la verdad Panam no tiene nada como esa bota ahorita".

¿Cómo combinar esta bota? "Yo creo que la bota puedes usar en diferentes maneras. Puedes ponerlo con un vestido, con jeans baggy, con jeans skinny, con diferentes shorts, también con un saco grande. Creo que puede es poner como un look muy profesional, pero también muy con estilo muy fuerte", dijo Sophia.