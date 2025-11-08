La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 2:51 am

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos

Martha "N" fue entregada a las autoridades de Estados Unidos en el AICM, por los delitos de asociación delictuosa, fraude, robo de identidad y lavado de dinero.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el el viernes que entregó al Gobierno de Estados Unidos (EU) a la mexicana MarthaN”, quien es requerida por la Corte Federal de Columbia, por delitos de asociación delictuosa, fraude, robo de identidad y lavado de dinero.

En un comunicado difundido en redes sociales, la FGR precisó que esta medida se dio en cumplimiento con Tratado de Extradición firmado entre el Gobierno de México y su par de Estados Unidos, por lo que la ciudadana fue entregada a los agentes designados para su traslado al país antes referido, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CdMx).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Martha "N" formó parte de una asociación delictiva, por medio de la cual defraudó a personas con residencia en los Estados Unidos propietarias de inmuebles vacacionales en México, por alrededor de 527 millones de pesos.

Apenas el 24 de octubre, la FGR informó sobre la extradición al Gobierno de Estados Unidos de Marco "N" por un caso distinto de asociación delictuosa, delitos contra la salud tentativa para exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de bienes desde EU.

En este caso, el ciudadano fue requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de California, por lo que la Fiscalía puntualizó que este proceso, al igual que el de Martha "N", también se dio en cumplimiento con el Tratado de Extradición firmado entre ambos países.

En este sentido, la FGR detalló que Marco "N" formó parte de una organización delictiva situada en Baja California, entre los años 2018 y 2020. Dado lo anterior, el sujeto que fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a dicho país, así como armas de fuego desde Estados Unidos a México.

"El reclamado era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a los EUA, además de armas de fuego desde ese país hacia México", señaló la FGR en un comunicado.

El sujeto fue detenido en Mexicali, Baja California, en febrero de 2024, para luego ser entregado a los agentes designados para su traslado final en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

