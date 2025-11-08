Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 8:29 am

Puente de la Concordia

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CRÓNICA ¬  Iztapalapa recuerda con dolor los estragos causados por la explosión

CdMx cierra el Puente de la Concordia por socavón; personal trabaja en la zona

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx

Ahora únicamente permanece hospitalizada una persona, Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, quien recibe atención integral y especializada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó ayer que fueron dados de alta dos menores de dos años, Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, victimas de la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, pasado 10 de septiembre, que dejó un saldo de 32 muertos y más de 60 heridos.

"Isaí concluyó satisfactoriamente su proceso de atención en el Hospital Tacubaya, mientras que Jazlyn finalizó su recuperación en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos, donde mostró una evolución muy favorable", indicó la Secretaría en un comunicado.

Con estas altas médicas, únicamente permanece hospitalizada una persona: Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, quien recibe atención integral y especializada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. "El personal de salud continúa brindándole todos los cuidados necesarios para favorecer su recuperación y bienestar", subrayó la institución.

Las autoridades de salud remarcaron que recuperación de todas las víctimas ha sido posible gracias al trabajo interinstitucional del sector salud, en el que han participado de manera solidaria y coordinada el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones cuyo compromiso permitió brindar atención inmediata y de calidad a todas las personas afectadas.

En el caso de la menor Jazlyn Azuleth, la Secretaría reconoció y agradeció el apoyo de la Fundación Michou y Mau, cuya colaboración fue fundamental para el traslado y atención médica especializada de la menor Jazlyn Azuleth al Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos.

"Gracias a esta coordinación oportuna, se logró garantizar que la niña recibiera el tratamiento adecuado para su recuperación integral, reflejo del compromiso conjunto por proteger la vida y el bienestar de la niñez mexicana", sostuvo.

Puente de la Concordia
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó ayer que fueron dados de alta dos menores de dos años, Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Asimismo, reconoció el acompañamiento brindado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, encabezadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la Secretaría de Gobierno de la capital, quienes han mantenido un seguimiento puntual y sensible a las necesidades de las víctimas y sus familias.

La Secretaría de Salud Pública capitalina reiteró que mantiene el seguimiento integral a todas las personas afectadas y sus familiares, y refrendó su compromiso de seguir trabajando con dedicación y coordinación para garantizar la salud, y el bienestar de las y los capitalinos.

Abuela de Jazlyn la salvó del fuego

Jazlyn Azulet, de dos años, es una de las víctimas de la explosión ocurrida el 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP se accidentó y explotó el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. La bebé fue rescatada por su abuela, Alicia Teodoro Matías, quien falleció el pasado 13 de septiembre y cuyo acto de proteger a la niña con su cuerpo de las llamas dio a vuelta al mundo.

Tras la explosión, Azulet fue trasladada al Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, donde continuó su tratamiento con apoyo de la Fundación Michou y Mau.

El 10 de octubre, la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, indicó que, como resultado de los peritajes que se realizaron sobre la explosión de la pipa, se determinó que el percance ocurrió a raíz de que el chofer del vehículo iba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del camión en una curva.

"El conductor perdió el control del vehículo, y determinó que ingresó a 44 kilómetros por hora, lo que superó el límite en la zona. Luego el vehículo giró a la derecha, y chocó provocando una fuga de gas y después se arrastró el semirremolque", lo que posteriormente derivó en una explosión.

Durante la presentación, Alcalde Luján también precisó que el vehículo y la pipa que transportaba el gas tampoco presentaban ninguna falla antes del accidente, por lo que el exceso de velocidad al que iba el conductor y su falta de pericia tras el volante fueron los únicos dos factores determinantes para la volcadura y posterior explosión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

+ Sección

Galileo

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
1

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Hamburguesa
2

Burgerlandia tendrá las mejores hamburguesas de la CdMx para los fans de la música

Autoridad sin ley, poder sin Estado
3

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Más allá de Carlos Manzo.
4

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
5

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
6

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
7

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
8

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
9

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
10

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Revocación de mandato de 2022
11

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
12

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Autoridad sin ley, poder sin Estado
13

Autoridad sin ley, poder sin Estado

Puente de la Concordia
14

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Sheinbaum
15

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Puente de la Concordia
1

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
2

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
3

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
4

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
5

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
6

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico.
7

Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
8

#PuntosYComas ¬ El Congreso va por castigos más severos contra extorsión desde cárcel

La PGJ de Hidalgo y la Policía Estatal detuvieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 presuntos criminales.
9

Operativo en Hidalgo deja 23 detenidos; aseguran armas y más de mil dosis de droga

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
10

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
11

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
12

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia