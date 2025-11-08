Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

El Consejo será un órgano colegiado de reflexión y orientación estratégica que promoverá el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 de Morena.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El partido Morena instaló ayer el Consejo Consultivo rumbo a la elección de 2027, conformado por al menos seis grupos de trabajo temáticos, cuyo objetivo es consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) en el país. Entre los integrantes destacan perfiles de funcionarios públicos como Rosaura Ruiz, actual Secretaria de Ciencia; Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), y Citlalli Hernández, Secretaría de Mujeres; así como las escritoras Elena Poniatowska y Laura Esquivel.

“Este Consejo será una brújula política e intelectual para fortalecer las decisiones del presente y del futuro”, afirmó Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido.

El Consejo será un órgano colegiado de reflexión y orientación estratégica que promoverá la deliberación colectiva y el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 de Morena, con el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias del partido en su área, y presentarlas para su discusión y aprobación colectiva.

El Secretario técnico del Consejo será Arturo Martínez Núñez, actual titular de Ciencia, Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Este cuerpo colegiado sesiona tres veces al año: en marzo, julio y noviembre.

¡El Consejo Consultivo Nacional de Morena es una realidad! 🙌 Nuestro Partido-Movimiento es la esperanza de México porque somos responsables de lo que hemos construido. Entre todas y todos, escuchando al pueblo, seguiremos consolidando la Cuarta Transformación de la vida… pic.twitter.com/3FCnlJA1Lj — Morena (@PartidoMorenaMx) November 8, 2025

Durante la mesa de instalación, el documentalista Epigmenio Ibarra afirmó que una de las funciones importantes del Consejo será apoyar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la consejera Elvira Concheiro agregó que otra función deberá ser detonar un debate político de altura.

Por su parte, Alejandro Encinas enfatizó la importancia de que las y los consejeros asuman su responsabilidad de cumplir con sus funciones, y la consejera Alejandra Frausto Guerrero manifestó que ver La Mañanera del Pueblo y el podcast de La Moreniza es una tarea fundamental de todo militante.

¿Qué otros perfiles integrarán el consejo?

El grupo también cuenta con exsecretarios de Estado, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, funcionarios de la Ciudad de México, así como periodistas e investigadores. Entre los nombres más destacados, están:

Consuelo Sánchez Rodríguez, investigadora.

Pedro Miguel, periodista.

Ari Telch, actor.

Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía.

Miguel Torruco Márquez, exsecretario de Turismo.

Alejandra Fraustro, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México.

Javier Hidalgo, coordinador del subsistema de educación comunitaria Pilares.

Actualmente, Morena y sus aliados gobiernan 24 de los 32 estados de México, así como una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que le permite a la Cuarta Transformación realizar cambios en la Constitución.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa: Morena instala su Consejo Consultivo Nacional, brújula del Movimiento y espacio de deliberación plural. - “Nos ayudará a ir definiendo el presente y el futuro de nuestro Movimiento”: @LuisaAlcalde. - Funcionará como un órgano… pic.twitter.com/gvtfrklnu8 — Morena (@PartidoMorenaMx) November 8, 2025

Los seis equipos en los que se organizará el Consejo Consultivo son:

Morena: presente y futuro.

República democrática, participativa, justa e incluyente.

República educadora, humanista, científica y cultural.

República ambientalista y saludable.

República con desarrollo nacional, regional y prosperidad compartida.

República soberana, internacionalista y solidaria.

"Este órgano será un faro de ideas que iluminará el camino de nuestro Partido-Movimiento para que siga siendo consecuente con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", aseguró Morena en redes sociales.