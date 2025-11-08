Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 10:32 am

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

El Consejo será un órgano colegiado de reflexión y orientación estratégica que promoverá el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 de Morena.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El partido Morena instaló ayer el Consejo Consultivo rumbo a la elección de 2027, conformado por al menos seis grupos de trabajo temáticos, cuyo objetivo es consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) en el país. Entre los integrantes destacan perfiles de funcionarios públicos como Rosaura Ruiz, actual Secretaria de Ciencia; Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), y Citlalli Hernández, Secretaría de Mujeres; así como las escritoras Elena Poniatowska y Laura Esquivel.

“Este Consejo será una brújula política e intelectual para fortalecer las decisiones del presente y del futuro”, afirmó Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido.

El Consejo será un órgano colegiado de reflexión y orientación estratégica que promoverá la deliberación colectiva y el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 de Morena, con el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias del partido en su área, y presentarlas para su discusión y aprobación colectiva.

El Secretario técnico del Consejo será Arturo Martínez Núñez, actual titular de Ciencia, Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Este cuerpo colegiado sesiona tres veces al año: en marzo, julio y noviembre.

Durante la mesa de instalación, el documentalista Epigmenio Ibarra afirmó que una de las funciones importantes del Consejo será apoyar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la consejera Elvira Concheiro agregó que otra función deberá ser detonar un debate político de altura.

Por su parte, Alejandro Encinas enfatizó la importancia de que las y los consejeros asuman su responsabilidad de cumplir con sus funciones, y la consejera Alejandra Frausto Guerrero manifestó que ver La Mañanera del Pueblo y el podcast de La Moreniza es una tarea fundamental de todo militante.

¿Qué otros perfiles integrarán el consejo?

El grupo también cuenta con exsecretarios de Estado, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, funcionarios de la Ciudad de México, así como periodistas e investigadores. Entre los nombres más destacados, están:

  • Consuelo Sánchez Rodríguez, investigadora.
  • Pedro Miguel, periodista.
  • Ari Telch, actor.
  • Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía.
  • Miguel Torruco Márquez, exsecretario de Turismo.
  • Alejandra Fraustro, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México.
  • Javier Hidalgo, coordinador del subsistema de educación comunitaria Pilares.

Actualmente, Morena y sus aliados gobiernan 24 de los 32 estados de México, así como una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que le permite a la Cuarta Transformación realizar cambios en la Constitución.

Los seis equipos en los que se organizará el Consejo Consultivo son:

  • Morena: presente y futuro.
  • República democrática, participativa, justa e incluyente.
  • República educadora, humanista, científica y cultural.
  • República ambientalista y saludable.
  • República con desarrollo nacional, regional y prosperidad compartida.
  • República soberana, internacionalista y solidaria.

"Este órgano será un faro de ideas que iluminará el camino de nuestro Partido-Movimiento para que siga siendo consecuente con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", aseguró Morena en redes sociales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
1

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Autoridad sin ley, poder sin Estado
2

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
3

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
4

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Hamburguesa
5

Burgerlandia tendrá las mejores hamburguesas de la CdMx para los fans de la música

Más allá de Carlos Manzo.
6

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
7

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
8

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
9

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
10

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
11

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Autoridad sin ley, poder sin Estado
12

Autoridad sin ley, poder sin Estado

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
13

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
14

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

La Caravana Navideña de la DiabetiCola.
15

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
1

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
2

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
3

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
4

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
5

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
6

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
7

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
8

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico.
9

Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
10

#PuntosYComas ¬ El Congreso va por castigos más severos contra extorsión desde cárcel

La PGJ de Hidalgo y la Policía Estatal detuvieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 presuntos criminales.
11

Operativo en Hidalgo deja 23 detenidos; aseguran armas y más de mil dosis de droga

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
12

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto