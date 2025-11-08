PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 12:20 pm

Frente frío 13

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CdMx

CdMx: Otra jornada de intensa lluvia deja 50 encharcamientos, 26 árboles caídos...

Las lluvias registradas en el 2025 elevan el nivel de presas del país al 50%: Conagua

El nuevo frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada provocarán lluvias muy fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del territorio nacional.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó sobre un descenso de temperatura este fin de semana debido al nuevo frente frio número 13.

De acuerdo con el aviso de la Secretaría, las bajas temperatura se percibirán desde la noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre, cuando el termómetro marcará mínimas de entre 2 y 6 grados en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11 grados en la zona del valle.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que la noche de este sábado y las primeras horas del domingo se prevé el ingreso del nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, originando rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.

"A partir del domingo, el nuevo frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada provocarán lluvias muy fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de 'Norte' fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la Península de Yucatán. También se espera un notable descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país", explicó.

El clima lo ocasionará una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

"La masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo en las mencionadas regiones", advirtió el organismo.

Protección Civil emite recomendaciones para el frío

Ante el descenso de temperaturas, Protección Civil pidió seguir las siguientes recomendaciones para la temporada de frío:

  • Evitar los cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
  • En caso de presentar malestar, acudir al Centro de Salud más cercano.
  • Vacunar contra la influenza y el COVID 19.
  • Antes de dormir, apagar velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación.
  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Evitar respirar aire frío cubriendo nariz y boca.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

+ Sección

Galileo

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
1

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
2

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Autoridad sin ley, poder sin Estado
3

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
4

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
5

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
6

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
7

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Más allá de Carlos Manzo.
8

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
9

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
10

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
11

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
12

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Revocación de mandato de 2022
13

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Hamburguesa
14

Burgerlandia tendrá las mejores hamburguesas de la CdMx para los fans de la música

Autoridad sin ley, poder sin Estado
15

Autoridad sin ley, poder sin Estado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Frente frío 13
1

PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
2

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
3

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
4

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
5

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
6

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
7

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
8

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
9

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
10

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico.
11

Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
12

#PuntosYComas ¬ El Congreso va por castigos más severos contra extorsión desde cárcel