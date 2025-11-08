PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

El nuevo frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada provocarán lluvias muy fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del territorio nacional.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó sobre un descenso de temperatura este fin de semana debido al nuevo frente frio número 13.

De acuerdo con el aviso de la Secretaría, las bajas temperatura se percibirán desde la noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre, cuando el termómetro marcará mínimas de entre 2 y 6 grados en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11 grados en la zona del valle.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que la noche de este sábado y las primeras horas del domingo se prevé el ingreso del nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, originando rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.

"A partir del domingo, el nuevo frente frío número 13 y su masa de aire ártica asociada provocarán lluvias muy fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del territorio nacional, además de un evento de 'Norte' fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la Península de Yucatán. También se espera un notable descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país", explicó.

⚠️🥶 Aviso especial por descenso de temperatura en la Ciudad de México. La noche del domingo 9 y hasta el martes 11 de noviembre se prevé marcado descenso de temperatura en la #CiudadDeMéxico, con mínimas entre 2 y 6°C en zonas altas del sur y poniente, y de 8 a 11°C en la zona… pic.twitter.com/3UKKhymoB1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025

El clima lo ocasionará una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

"La masa de aire ártica que impulsará al frente, propiciará un marcado descenso de temperaturas a partir de la madrugada del domingo en las mencionadas regiones", advirtió el organismo.

Protección Civil emite recomendaciones para el frío

Ante el descenso de temperaturas, Protección Civil pidió seguir las siguientes recomendaciones para la temporada de frío: