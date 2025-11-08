"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

Macron, y Sheinbaum Pardo sostuvieron ayer una reunión bilateral en la que profundizaron la relación de México y Francia, y acordaron el intercambio de los códices Azcatitlán y Boturini con motivo del bicentenario de ambas naciones.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció este sábado a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa del Ejecutivo federal, por el encuentro bilateral sostenido ayer en Palacio Nacional y la invitó a rencontrarse en París para continuar fortaleciendo los lazos entre México y Francia.

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París para seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo", escribió el Jefe de Estado en su cuenta de X, antes Twitter.

La reunión sucede en un contexto de incertidumbre económica provocada por la política arancelaria del Presidente Donald Trump, quien hace una semana le dio al Gobierno mexicano un plazo extra para negociar mejores condiciones comerciales y evitar gravámenes de 30 por ciento a importaciones fuera del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

La reunión bilateral se llevó a cabo en un ambiente de cooperación y seguimiento a los acuerdos previos entre ambos países.

Sheinbaum y Macron encabezaron tres reuniones privadas durante la jornada. La primera correspondió a un encuentro bilateral entre los dos jefes de Estado, mientras que la segunda se realizó con los miembros de sus respectivos gabinetes para abordar temas de interés común.

La tercera reunión fue con representantes del sector empresarial, entre ellos, Francisco Cervantes Díaz, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Carlos Slim Helú, dueño de América Móvil, a quien más tarde en un evento privado el Presidente francés le entregó la condecoración de la Legión de Honor francesa. Al concluir las actividades, los mandatarios ofrecieron una conferencia conjunta para dar a conocer los resultados y acuerdos alcanzados durante esta visita oficial.

México y Francia acuerdan intercambio cultural

Con motivo de los acuerdos alcanzados Sheinbaum y su homólogo reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación económica, científica y cultural entre México y Francia de cara al bicentenario de la relación bilateral, en la que ambos países exhibirán los códices Azcatitlán y Boturini.

En conferencia de prensa conjunta, el mandatario francés destacó que México es “amigo y socio estratégico” de su país y afirmó que ambas naciones comparten valores de libertad, emancipación y dignidad. Además, anunció que el próximo año el Códice Azcatitlán, que permanece en Francia, será traído a México como parte de exposiciones cruzadas.

"Con respecto a los códices la Presidenta y yo hemos pedido a nuestros Ministerios de Cultura que se pongan en marcha un grupo de trabajo que ya ha hecho varias propuestas. El Códice Azcatitlán, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia se presentará en México el año que viene en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países con motivo de la ceremonia del bicentenario en las condiciones que serán discutidas por el grupo de trabajo franco-mexicano de la cooperación patrimonial", adelantó.

Ambos mandatarios reafirmaron la importancia de mantener un orden mundial basado en el derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Además, reafirmaron su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y su voluntad de defender conjuntamente los principios de la diplomacia feminista en el ámbito internacional.

Destacaron la complementariedad de las economías de ambos países, la coherencia entre "Francia 2030" y el "Plan México", así como las nuevas oportunidades de comercio e inversión que brindará el Acuerdo Integral modernizado entre la Unión Europea y México. También abordaron el próximo relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

Por último, el Presidente Emmanuel Macron invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a visitar Francia el próximo año.