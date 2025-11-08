"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 2:11 pm

Macron agradece a Presidenta

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

Macron, y Sheinbaum Pardo sostuvieron ayer una reunión bilateral en la que profundizaron la relación de México y Francia, y acordaron el intercambio de los códices Azcatitlán y Boturini con motivo del bicentenario de ambas naciones.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció este sábado a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa del Ejecutivo federal, por el encuentro bilateral sostenido ayer en Palacio Nacional y la invitó a rencontrarse en París para continuar fortaleciendo los lazos entre México y Francia.

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París para seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo", escribió el Jefe de Estado en su cuenta de X, antes Twitter.

La reunión sucede en un contexto de incertidumbre económica provocada por la política arancelaria del Presidente Donald Trump, quien hace una semana le dio al Gobierno mexicano un plazo extra para negociar mejores condiciones comerciales y evitar gravámenes de 30 por ciento a importaciones fuera del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Macron y Sheinbaum Pardo sostuvieron ayer una reunión bilateral en la que profundizaron la relación de México y Francia, y acordaron el intercambio de los códices Azcatitlán y Boturini con motivo del bicentenario de ambas naciones.

La reunión bilateral se llevó a cabo en un ambiente de cooperación y seguimiento a los acuerdos previos entre ambos países.

Sheinbaum y Macron encabezaron tres reuniones privadas durante la jornada. La primera correspondió a un encuentro bilateral entre los dos jefes de Estado, mientras que la segunda se realizó con los miembros de sus respectivos gabinetes para abordar temas de interés común.

La tercera reunión fue con representantes del sector empresarial, entre ellos, Francisco Cervantes Díaz, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Carlos Slim Helú, dueño de América Móvil, a quien más tarde en un evento privado el Presidente francés le entregó la condecoración de la Legión de Honor francesa. Al concluir las actividades, los mandatarios ofrecieron una conferencia conjunta para dar a conocer los resultados y acuerdos alcanzados durante esta visita oficial.

México y Francia acuerdan intercambio cultural

Con motivo de los acuerdos alcanzados Sheinbaum y su homólogo reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación económica, científica y cultural entre México y Francia de cara al bicentenario de la relación bilateral, en la que ambos países exhibirán los códices Azcatitlán y Boturini.

En conferencia de prensa conjunta, el mandatario francés destacó que México es “amigo y socio estratégico” de su país y afirmó que ambas naciones comparten valores de libertad, emancipación y dignidad. Además, anunció que el próximo año el Códice Azcatitlán, que permanece en Francia, será traído a México como parte de exposiciones cruzadas.

"Con respecto a los códices la Presidenta y yo hemos pedido a nuestros Ministerios de Cultura que se pongan en marcha un grupo de trabajo que ya ha hecho varias propuestas. El Códice Azcatitlán, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia se presentará en México el año que viene en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países con motivo de la ceremonia del bicentenario en las condiciones que serán discutidas por el grupo de trabajo franco-mexicano de la cooperación patrimonial", adelantó.

Ambos mandatarios reafirmaron la importancia de mantener un orden mundial basado en el derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Además, reafirmaron su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y su voluntad de defender conjuntamente los principios de la diplomacia feminista en el ámbito internacional.

Destacaron la complementariedad de las economías de ambos países, la coherencia entre "Francia 2030" y el "Plan México", así como las nuevas oportunidades de comercio e inversión que brindará el Acuerdo Integral modernizado entre la Unión Europea y México. También abordaron el próximo relanzamiento del Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

Por último, el Presidente Emmanuel Macron invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a visitar Francia el próximo año.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

+ Sección

Galileo

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
1

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Violencia en Michoacán
2

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
3

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Autoridad sin ley, poder sin Estado
4

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
5

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
7

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Más allá de Carlos Manzo.
8

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
9

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
10

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
11

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Revocación de mandato de 2022
12

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
13

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
14

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
15

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Macron agradece a Presidenta
1

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

Violencia en Michoacán
2

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Frente frío 13
3

PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
4

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
5

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
6

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
7

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
8

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
9

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
10

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
11

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
12

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México