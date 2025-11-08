CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 3:03 pm

Autoridades del CCH Vallejo informaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre luego de agresión a alumna.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trabajadores de la UNAM son procesados por el homicidio del aficionado de Cruz Azul

Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

Un Juez vincula a proceso a Lex Ashton "N" por homicidio y tentativa de homicidio

El pasado miércoles 5 de noviembre la comunidad estudiantil tomó la decisión de suspender las clases presenciales en protesta por la agresión cometida por un integrante de seguridad en contra de su compañera y su madre. 

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre y que se nombrará a un nuevo jefe de vigilancia, luego de la agresión que sufrió una alumna con muletas y  su madre  el pasado 4 de noviembre por parte de dos guardias de seguridad de la institución.

"La Universidad, la Dirección General del CCH y la dirección de este plantel estarán al tanto del resultado de las investigaciones y reiteran su compromiso de que no exista impunidad [...] Les informamos que las actividades académico-administrativas se retomarán de forma presencial el próximo lunes 10 de noviembre. Agradecemos se mantengan informados por nuestros canales oficiales", indicó la casa de estudios en un comunicado.

Respecto a la agresión la institución expresó que ha tenido acercamiento con la familia afectada a quienes se les ha brindado el apoyo oficial mediante la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad, Atención de Violencia de Género, así como de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades.

A la par, manifestó que el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes de los presuntos agresores se realiza de acuerdo con el marco normativo de la legislación universitaria vigente para coadyuvar con los requerimientos solicitados por la Fiscalía de Investigación Territorial de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM-3).

Guardias de seguridad agreden a alumna en muletas

El pasado 4 de noviembre dos guardias de seguridad agredieron a una de las alumnas del plantel, que llevaba muletas, y a su madre, supuestamente por estacionarse en doble fila en uno de los accesos al plantel.

En un video que registró el suceso puede verse el momento en que los vigilantes, que se encontraban en uno de los accesos al colegio, arremeten contra la estudiante y su madre.

El incidente provocó indignación entre los alumnos. En redes sociales y grupos de CCH Vallejo circuló un cartel donde se denunciaba este caso como un hecho que no es aislado por parte de la seguridad del plantel de la UNAM.

"El 4 de noviembre fue la gota que derramó el vaso, en nuestro CCH Vallejo, la agresión a una alumna menor de edad, indefensa y en muletas, por parte del personal de vigilancia no es un hecho aislado, es la prueba irrefutable de la complicidad y la negligencia criminal de las autoridades, cada queja ignorada, cada denuncia archivada por el personal de seguridad ante las agresiones a compañeros, se ha convertido en una bofetada para la comunidad, acabemos con el tiempo de las mesas de diálogo vacías y las ‘soluciones’ que sólo buscan silenciarnos, la paciencia ya se agotó y con ella la vía pacífica", afirmó uno de los mensajes compartidos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

+ Sección

Galileo

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
1

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Violencia en Michoacán
2

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

3

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
4

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Rodrigo Paz jura su cargo como Presidente de Bolivia y llama traidora a la izquierda
5

Rodrigo Paz jura su cargo como Presidente de Bolivia y llama traidora a la izquierda

Macron agradece a Presidenta
6

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
7

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

Más allá de Carlos Manzo.
8

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
9

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
10

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
11

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

Autoridad sin ley, poder sin Estado
12

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
13

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
14

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
15

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autoridades del CCH Vallejo informaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre luego de agresión a alumna.
1

CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá

Macron agradece a Presidenta
2

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

Violencia en Michoacán
3

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Frente frío 13
4

PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
5

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
6

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
7

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
8

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
9

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
10

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
11

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
12

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas