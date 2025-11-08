CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá

El pasado miércoles 5 de noviembre la comunidad estudiantil tomó la decisión de suspender las clases presenciales en protesta por la agresión cometida por un integrante de seguridad en contra de su compañera y su madre.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre y que se nombrará a un nuevo jefe de vigilancia, luego de la agresión que sufrió una alumna con muletas y su madre el pasado 4 de noviembre por parte de dos guardias de seguridad de la institución.

"La Universidad, la Dirección General del CCH y la dirección de este plantel estarán al tanto del resultado de las investigaciones y reiteran su compromiso de que no exista impunidad [...] Les informamos que las actividades académico-administrativas se retomarán de forma presencial el próximo lunes 10 de noviembre. Agradecemos se mantengan informados por nuestros canales oficiales", indicó la casa de estudios en un comunicado.

Respecto a la agresión la institución expresó que ha tenido acercamiento con la familia afectada a quienes se les ha brindado el apoyo oficial mediante la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad, Atención de Violencia de Género, así como de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades.

A la comunidad del plantel Vallejo pic.twitter.com/mAoMSu5PLO — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) November 8, 2025

A la par, manifestó que el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes de los presuntos agresores se realiza de acuerdo con el marco normativo de la legislación universitaria vigente para coadyuvar con los requerimientos solicitados por la Fiscalía de Investigación Territorial de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM-3).

Guardias de seguridad agreden a alumna en muletas

El pasado 4 de noviembre dos guardias de seguridad agredieron a una de las alumnas del plantel, que llevaba muletas, y a su madre, supuestamente por estacionarse en doble fila en uno de los accesos al plantel.

En un video que registró el suceso puede verse el momento en que los vigilantes, que se encontraban en uno de los accesos al colegio, arremeten contra la estudiante y su madre.

Vigilante de la @UNAM_MX en el CCH Vallejo presuntamente agredió a una mujer por un conflicto vial. pic.twitter.com/spGztdE2Ed — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) November 4, 2025

El incidente provocó indignación entre los alumnos. En redes sociales y grupos de CCH Vallejo circuló un cartel donde se denunciaba este caso como un hecho que no es aislado por parte de la seguridad del plantel de la UNAM.

"El 4 de noviembre fue la gota que derramó el vaso, en nuestro CCH Vallejo, la agresión a una alumna menor de edad, indefensa y en muletas, por parte del personal de vigilancia no es un hecho aislado, es la prueba irrefutable de la complicidad y la negligencia criminal de las autoridades, cada queja ignorada, cada denuncia archivada por el personal de seguridad ante las agresiones a compañeros, se ha convertido en una bofetada para la comunidad, acabemos con el tiempo de las mesas de diálogo vacías y las ‘soluciones’ que sólo buscan silenciarnos, la paciencia ya se agotó y con ella la vía pacífica", afirmó uno de los mensajes compartidos.