Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 2:30 pm

Rodrigo Paz jura su cargo como Presidente de Bolivia y llama traidora a la izquierda

Durante su discurso de investidura, Rodrigo Paz Pereira reconoció que asume el poder en un momento crítico y tachó de traidores a sus predecesores.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Rodrigo Paz Pereira asumió este sábado la Presidencia de Bolivia con el compromiso de rescatar a un país “devastado” y con una “economía en quiebra”, consecuencia, según dijo, de la “traición” de las autoridades salientes encabezadas por su antecesor, Luis Arce, y agravada por la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente, del cual Arce fue expulsado esta semana.

“Recibimos un país devastado, con una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años. Nos dejan inflación, escasez, deuda y desconfianza”, expresó ante los asistentes y la delegación internacional, que incluyó una representación española encabezada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Tras jurar el cargo ante la Asamblea Legislativa, Paz recibió en la plaza Murillo, en La Paz, los bastones de mando que simbolizan su autoridad política, militar, policial y espiritual. También recibió la bendición en una ceremonia religiosa encabezada por monseñor Jesús Juárez.

Durante su discurso de investidura, el nuevo mandatario reconoció que asume el poder en un momento crítico.

“Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas, una deuda de 40 mil millones de dólares. Nos traicionaron, y la traición se paga en Bolivia, porque el costo lo asumen los más humildes, y vamos a defender a los más humildes”, afirmó.

Paz criticó duramente la gestión de Arce, asegurando que sus políticas convirtieron a Bolivia en un “Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”, lleno de “mercados vacíos” y con ciudadanos que viven con “salarios que no alcanzan”.

Las ceremonias continuarán este domingo, cuando a las 11:00 horas se prevé que tome posesión el primer gabinete del Presidente Paz.

Cabe recordar que a inicios de mes, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con representantes del Gobierno estadounidense y de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un primer esfuerzo por negociar un plan urgente de asistencia económica para el país.

El viaje también sirvió para iniciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas entre La Paz y Washington, interrumpidas desde 2008, cuando el entonces Presidente Evo Morales —líder del MAS— expulsó al embajador estadounidense, Philip Goldberg. Poco después fueron expulsadas la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus sigla en inglés) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

-Con información de Europa Press.

