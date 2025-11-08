Selección femenil mexicana vence a Brasil en el Mundial Sub 17; se lleva el bronce

El desempeño de las mexicanas en el Mundial femenil posicionó al país en el top de los tres mejores equipos de esta categoría deportiva.

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 8 de noviembre (LaOpinión).- La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.

Las mexicanas consiguieron el empate en el último minuto para forzar los penales y luego derrotaron 3-1 en la tanda de pena máxima.

Las cariocas se pusieron al frente del marcador, a pesar de no ser dominantes en el encuentro. Kaylane puso adelante a las brasileñas en el minuto 78, que daba poco tiempo de reacción a las mexicanas.

México consiguió un penal y Evelin asumió el cobro para lograr el empate en el 90+6 y forzar ir a los penales.

En los penales, Brasil sólo consiguió meter uno y México fue más certero con tres anotaciones para así llevarse el valioso tercer puesto en el Mundial juvenil.

Corea del Norte y Países Bajos se disputan el título femenino sub-17

Las selecciones de Corea del Norte y Países bajos pugnarán este sábado por la conquista del Mundial sub-17 femenino de fútbol.

En el caso de las norcoreanas son las claras dominadoras en las ocho ediciones disputadas hasta la fecha en el torneo al haber cosechado tres títulos (2008, 2016 y 2024), un segundo puesto (2012) y un cuarto (2010).

Corea del Sur comenzó su camino con victoria 2-0 ante México, tuvieron que remontar ante Camerún para terminar imponiéndose por 2-1 con un gol en el minuto 98. Y cerraron la fase de grupos con un triunfo por 0-5, precisamente ante el equipo al que se medirán en la final.

Dadas las circunstancias, el precedente más inmediato no invita al optimismo de las neerlandesas.

Sin embargo, hay motivos que dan sustento a las opciones de las actuales campeonas de Europa, quienes han ido de menos a más, demostrando una gran capacidad para agarrarse a los partidos hasta las últimas consecuencias.

