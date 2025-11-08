Selección femenil mexicana vence a Brasil en el Mundial Sub 17; se lleva el bronce

La Opinión

08/11/2025 - 3:44 pm

La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FIFA comparte las 16 sedes del Mundial 2026 en México, EU y Canadá

Clara Brugada prende reloj para el Mundial 2026 en CdMx y anuncia actividades

Copa del Mundo 2026: ¿Quieres comprar boletos? La SSPC alerta por estafas en línea

El desempeño de las mexicanas en el Mundial femenil posicionó al país en el top de los tres mejores equipos de esta categoría deportiva. 

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 8 de noviembre (LaOpinión).- La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.

Las mexicanas consiguieron el empate en el último minuto para forzar los penales y luego derrotaron 3-1 en la tanda de pena máxima.

Las cariocas se pusieron al frente del marcador, a pesar de no ser dominantes en el encuentro. Kaylane puso adelante a las brasileñas en el minuto 78, que daba poco tiempo de reacción a las mexicanas.

México consiguió un penal y Evelin asumió el cobro para lograr el empate en el 90+6 y forzar ir a los penales.

En los penales, Brasil sólo consiguió meter uno y México fue más certero con tres anotaciones para así llevarse el valioso tercer puesto en el Mundial juvenil.

Corea del Norte y Países Bajos se disputan el título femenino sub-17

Las selecciones de Corea del Norte y Países bajos pugnarán este sábado por la conquista del Mundial sub-17 femenino de fútbol.

En el caso de las norcoreanas son las claras dominadoras en las ocho ediciones disputadas hasta la fecha en el torneo al haber cosechado tres títulos (2008, 2016 y 2024), un segundo puesto (2012) y un cuarto (2010).

Corea del Sur comenzó su camino con victoria 2-0 ante México, tuvieron que remontar ante Camerún para terminar imponiéndose por 2-1 con un gol en el minuto 98. Y cerraron la fase de grupos con un triunfo por 0-5, precisamente ante el equipo al que se medirán en la final.

Dadas las circunstancias, el precedente más inmediato no invita al optimismo de las neerlandesas.

Sin embargo, hay motivos que dan sustento a las opciones de las actuales campeonas de Europa, quienes han ido de menos a más, demostrando una gran capacidad para agarrarse a los partidos hasta las últimas consecuencias.

La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.
Brasil sólo consiguió meter un penalti y México fue más certero con tres anotaciones que le dieron el triunfo. Foto: X @ClubPueblaFem

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

+ Sección

Galileo

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
1

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Autoridades del CCH Vallejo informaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre luego de agresión a alumna.
2

CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá

Violencia en Michoacán
3

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Rodrigo Paz jura su cargo como Presidente de Bolivia y llama traidora a la izquierda
4

Rodrigo Paz jura su cargo como Presidente de Bolivia y llama traidora a la izquierda

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
5

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Macron agradece a Presidenta
7

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.
8

Selección femenil mexicana vence a Brasil en el Mundial Sub 17; se lleva el bronce

Autoridad sin ley, poder sin Estado
9

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Revocación de mandato de 2022
10

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Más allá de Carlos Manzo.
11

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
12

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
13

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
14

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

CJNG desata violencia en Michoacán y Jalisco con bloqueos y enfrentamientos armados.
15

Cárteles temibles se pelean Michoacán: CJNG, Cárteles Unidos, Familia Michoacana...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.
1

Selección femenil mexicana vence a Brasil en el Mundial Sub 17; se lleva el bronce

Autoridades del CCH Vallejo informaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre luego de agresión a alumna.
2

CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá

Macron agradece a Presidenta
3

"Gracias Presidenta. Hasta pronto en París": Macron se despide e invita a Sheinbaum

Violencia en Michoacán
4

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Frente frío 13
5

PC emite alerta especial por bajas temperaturas este fin de semana en la CdMx

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
6

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
7

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
8

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Puente de la Concordia
9

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, heridos en explosión en Iztapalapa, son dados de alta

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
10

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
11

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
12

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano