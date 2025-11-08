La 4T no es igual al PRIAN, insiste Claudia: "Aquellos robaban, nosotros devolvemos"

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 5:48 pm

La Presidenta Sheinbaum insistió en que su Gobierno no es igual a los anteriores que se dedicaban a robar al pueblo y eran encabezados por el PRIAN.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que en su Gobierno se le ha devuelto al pueblo lo que le pertenece, a diferencia de administraciones anteriores del PRIAN que se dedicaban a robar.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este sábado en que la Cuarta Transformación (4T) no es igual a las administraciones anteriores que se dedicaban a robar al pueblo y eran encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hoy, la Jefa del Ejecutivo federal visitó Tepic, capital del estado de Nayarit, con el objetivo de encabezar un acto en el que se entregaron 510 escrituras y constancias de reducción a personas beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento, la mandataria dirigió un discurso a la ciudadanía en el que recalcó que su Gobierno es distinto a los anteriores, ya que a diferencia de administraciones pasadas que se dedicaban a robar al pueblo, en su mandato se le ha devuelto a le gente lo que le pertenece.

"Y luego dicen que somos iguales, no. Aquellos robaban, aquellos quitaban al pueblo, nosotros le regresamos al pueblo lo que le pertenece. Esa es la diferencia. Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente, nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México. Somos servidores públicos y eso quiere decir: servirle al pueblo, darle al pueblo lo que realmente es del pueblo de México", dijo Sheinbaum.

Además, la Presidenta recalcó que con la llegada de la llamada cuarta transformación (4T) al poder en el 2018 "el pueblo de México decidió cambiar a nuestro país, que dejaran de gobernar los que servían a unos cuantos, a una minoría, que regresaran al pueblo lo que es del pueblo".

La mandataria visitó este sábado el estado de Nayarit para supervisar la entrega de las primeras 146 escrituras por adeudos a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 107 del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); y 257 por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

