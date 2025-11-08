Conductor embiste a comensales en bar de Tampa, Florida; hay 4 muertos y 11 heridos

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 5:20 pm

Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a un grupo de personas en un bar en Tampa, Florida.

Momentos antes del accidente se reportó que el conductor había sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a un grupo de personas en un bar en un distrito histórico de Tampa, Florida, Estados Unidos (EU), que dejó un saldo de cuatro fallecidos y 11 personas lesionadas.

"Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados", sostuvo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Simpson conducía a gran velocidad en una autopista a las 00:40 horas cuando fue detectado por oficiales que iniciaron la persecución para detenerlo.

La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra que implica golpear a un vehículo por detrás para hacerlo girar, pero no tuvo éxito, por lo que Simpson prosiguió su marcha a alta velocidad con dirección al distrito de Ybor City, muy cerca del lugar del accidente.

Finalmente, el conductor perdió el control del coche y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar Bradley's, un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.

El impacto ocasionó que tres personas murieran al instante y la cuarta perdiera la vida en un hospital. Otras ocho víctimas se econtraban recibiendo atención médica en hospitales locales en condición estable.

Sampson está acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de huida o elusión agravada con lesiones corporales graves o muerte. Todos son delitos graves de primer grado. Ningún abogado se alistó para representar la defensa del joven de 22 años.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

