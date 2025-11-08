Conductor embiste a comensales en bar de Tampa, Florida; hay 4 muertos y 11 heridos

Momentos antes del accidente se reportó que el conductor había sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a un grupo de personas en un bar en un distrito histórico de Tampa, Florida, Estados Unidos (EU), que dejó un saldo de cuatro fallecidos y 11 personas lesionadas.

"Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados", sostuvo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Simpson conducía a gran velocidad en una autopista a las 00:40 horas cuando fue detectado por oficiales que iniciaron la persecución para detenerlo.

We are currently on scene of a fatal vehicle vs. pedestrian crash that occurred on the 1500 block of E 7th Ave involving multiple victims with life-threatening injuries. The driver has been detained. There were no shots fired during this incident. 7th Ave is closed between… pic.twitter.com/4fafMUIAkV — Tampa Police Department (@TampaPD) November 8, 2025

La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra que implica golpear a un vehículo por detrás para hacerlo girar, pero no tuvo éxito, por lo que Simpson prosiguió su marcha a alta velocidad con dirección al distrito de Ybor City, muy cerca del lugar del accidente.

Finalmente, el conductor perdió el control del coche y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar Bradley's, un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.

El impacto ocasionó que tres personas murieran al instante y la cuarta perdiera la vida en un hospital. Otras ocho víctimas se econtraban recibiendo atención médica en hospitales locales en condición estable.

NEW: Four people are dead and at least 13 others injured after a man crashed into a crowd outside a building in Tampa, FL Tampa police arrested 22-year-old Silas Sampson on multiple charges after the deadly crash Officers spotted two vehicles racing before Florida Highway… pic.twitter.com/BXxMYrIKoI — Unlimited L's (@unlimited_ls) November 8, 2025

Sampson está acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de huida o elusión agravada con lesiones corporales graves o muerte. Todos son delitos graves de primer grado. Ningún abogado se alistó para representar la defensa del joven de 22 años.