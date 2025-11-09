El exrector de la UAEM detenido por la "Estafa Maestra" se dice perseguido político

El acusado argumentó que en 2024 los procesos jurídicos que lo señalaban fueron declarados improcedentes al haberse demostrado que carecían de base legal.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, difundió una carta en la que acusó al exgobernador Graco Ramírez Abreu, de haber iniciado las acusaciones en su contra y calificó su reciente detención como el desenlace de una campaña de persecución política en su contra.

"Desde hace varios años he sido objeto de una persecución política originada durante el Gobierno del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu quien públicamente ha reconocido en redes sociales haber iniciado las acusaciones en mi contra", espetó Vera Jiménez.

Desde el penal del Altiplano, donde se encuentra recluido, el exrector denunció que dicha campaña en su contra derivó en procesos penales federales y estatales construidos sobre señalamientos que carecen de fundamento y sin sustento jurídico alguno.

El hoy detenido se queja de que por más de siete años ha venido padeciendo el acoso judicial por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público. Para Vera Jiménez, tales actos no representan otra cosa sino un "instrumento de represión y desgaste, no de justicia".

El exrector explicó que por tales motivos se vio obligado a promover "el juicio de amparo 819/2022-1, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que el 15 de enero de 2024 dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en mi contra el 31 de octubre de 2020, dentro de la causa penal 400/2020. El Juzgado determinó que dicha orden carecía de fundamentación y motivación suficientes sobre la necesidad de cautela y la probable intervención atribuida a mi persona”.

El detenido reclamó en la misiva que por más de un año la instancia judicial competente no ha determinado nada respecto al recurso interpuesto, lo que ha colocado su proceso en una situación sub judice, lo que ha generado "una afectación grave a mis derechos humanos al mantener vigente una situación de persecución sin resolución definitiva", subrayó.

De acuerdo con su posicionamiento, Alejandro Vera detalló que en el ámbito estatal inició procesos jurídicos que en 2024 fueron declarados improcedentes "al haberse demostrado mediante amparo que carecían de base legal". Además, denunció que los procesos en su contra "se edificaron sobre acusaciones políticas impulsadas desde el poder, y no sobre pruebas objetivas ni procedimientos legítimos".

Por último, Alejandro Vera cerro su apología diciendo: "lo que solicitó no es impunidad sino justicia verdadera. Pido que las instituciones actúen con independencia, legalidad y respeto a la Constitución, y que los jueces ejerzan su función con plena autonomía frente a cualquier presión mediática".

Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM entre 2012 y 2018, fue detenido este viernes en el municipio de Cuautla, tras varios años de estar prófugo de la justicia por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

De acuerdo con las investigaciones, el exrector habría participado en una red de triangulación de recursos públicos mediante convenios con dependencias federales y empresas fantasma, a través de los cuales se desviaron más de 200 millones de pesos.