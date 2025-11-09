Fiscalía de Sonora asegura casi 500 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 6:45 pm

La Fiscalía de Sonora informó el decomiso de cerca de media tonelada de metanfetamina durante un cateo en el municipio de San Luis Río Colorado.

El Gabinete de Seguridad de Sonora ejecutó un cateo en un domicilio de San Luis Río Colorado derivado de las indagatorias por el homicidio de un hombre.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró decomisar cerca de media tonelada de metanfetamina durante un cateo realizado en el municipio de San Luis Río Colorado.

La dependencia detalló en un comunicado que la operación que derivó en el aseguramiento de casi 500 kilos de narcóticos fue ejecutada en un domicilio ubicado sobre la avenida Reforma Agraria, entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar de dicha localidad, entre las 17:06 y las 19:30 horas del viernes 7 de noviembre.

Autoridades de Sonora ejecutaron un cateo en un inmueble del municipio de San Luis Río Colorado a raíz de una investigación iniciada por el homicidio de un hombre, identificado como Miguel Ángel “N”, el cual ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre y fue perpetrado por otro sujeto que ya fue identificado.

Durante el operativo, elementos de seguridad hallaron dentro del domicilio 44 bultos que contenían una sustancia granulada blanca con características similares a la del cristal, con un peso estimado de 445.9 kilogramos; además se encontraron 58 bolsas que contenían la misma sustancia, las cuales sumaron 36.6 kilogramos, por lo que el total aproximado de las drogas aseguradas fue de 481.5 kilogramos.

Además, fueron asegurados un vehículo color gris de la marca Mazda 6, modelo 2005, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre nueve milímetros.

Durante la diligencia estuvo presente un perito criminalista encargado de supervisar que la recolección de los indicios se llevara a cabo conforme al protocolo establecido. Todo lo asegurado, incluyendo el inmueble, quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público.

En el cateo que derivó en el decomiso de casi media tonelada de metanfetamina participaron elementos de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad estatal: la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado.

