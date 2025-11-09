Trump acelera recortes fiscales a ricos mientras deja sin alimento a los más pobres

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 9:08 pm

Trump acelera recortes fiscales a ricos mientras deja sin alimento a los más pobres

Un reportaje del New York Times revela cómo la Administración Trump ha implementado beneficios fiscales para los ultrarricos y las grandes corporaciones; todo ello, mientras millones de personas que dependen del programa de asistencia alimentaria del gobierno estadounidense quedaron en incertidumbre, pues ya no se le dará financiamiento.

Ciudad de México/Los Ángeles, 8 de noviembre (SinEmbargo/LaOpinión).- Mientras el Presidente Donald Trump celebra su "One Big Beautiful Bill Act" como un triunfo para la economía estadounidense, un informe revelador del New York Times expone cómo su Administración está implementando en secreto cientos de miles de millones de dólares en beneficios fiscales adicionales para los ultrarricos y las grandes corporaciones, a la vez que deja sin alimento a millones de pobres que se beneficiaban del programa de asistencia alimentaria (SNAP).

Según lo revelado por el Times en un artículo firmado por el periodista investigativo Jesse Drucker y con investigación de Kitty Bennett, las medidas, impulsadas por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), socavan una ley clave de la era Biden y podrían agravar el déficit federal en billones de dólares, todo sin pasar por el escrutinio del Congreso.

El medio estadounidense detalla cómo la Administración Trump ha emitido notificaciones y regulaciones desde el verano de 2025 que debilitan el "impuesto mínimo alternativo corporativo" (CAMT, por sus siglas en inglés), una disposición incluida en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Esta norma obliga a las empresas con ganancias promedio anuales superiores a mil millones de dólares y una tasa impositiva efectiva inferior al 15 por ciento a pagar impuestos adicionales. Sin embargo, las nuevas reglas han reducido drásticamente los ingresos proyectados del CAMT, de 222 mil millones de dólares en una década a una fracción insignificante, beneficiando a un puñado de gigantes corporativos.

Ejemplos concretos de "regalos fiscales" a los poderosos

El reportaje del NYT destaca varios casos emblemáticos de estos recortes, que permiten a las empresas mantener "dos libros contables": uno para impresionar a inversores con ganancias millonarias y otro para el IRS, rebajado con deducciones que evaden el 21 por ciento de tasa corporativa estándar.

Empresas de criptomonedas: El IRS concedió exenciones para las ganancias "mark to market" en activos digitales no vendidos, un alivio impulsado por asesores como Michael Desmond (exjefe de asesoría legal del IRS en la primera administración Trump) y Eugene Scalia (exsecretario de Trabajo). Firmas como Coinbase y MicroStrategy –esta última ahora declara que "ya no espera someterse" al CAMT, evitando multas de miles de millones– son las grandes ganadoras.

Firmas de capital privado: Regulaciones flexibles adoptadas casi íntegramente de propuestas de Blackstone, el coloso del sector, permiten cálculos impositivos a medida, salvando miles de millones en obligaciones.

Empresas energéticas e inmobiliarias: Cheniere Energy, exportadora de gas natural, reveló un reembolso de 380 millones de dólares por CAMT ya pagado, gracias a una notificación reciente del Tesoro. Además, en octubre de 2025 se otorgó alivio a inversores extranjeros en bienes raíces estadounidenses, y en agosto se retiraron normas que impedían reclamos duplicados de pérdidas en multinacionales.

Otras industrias: Las aseguradoras ahora pueden usar pérdidas fiscales pasadas para reducir facturas del CAMT, incluso retroactivamente. Compañías como Occidental Petroleum, AT&T, Microsoft, Amazon y Johnson & Johnson se benefician de la reversión de un plan contra refugios fiscales agresivos, estimado en al menos 100 mil millones de dólares en recortes adicionales.

Estos cambios se suman a la ley de julio de 2025 firmada por Trump, que ofrece más de cuatro billones de dólares en reducciones fiscales generales –incluyendo alivio para impuestos sobre la renta regular, pero no para el CAMT–, mientras recorta programas sociales como Medicaid para ancianos y cupones de alimentos, sumando billones al déficit federal según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Millones de pobres se quedan sin ayuda alimentaria

Mientras la Administración Trump acelera recortes a los más ricos, millones de estadounidenses quedaron en el limbo luego de que la Corte Suprema de EU accedió el viernes a la solicitud de emergencia presentada por el gobierno del Presidente Donald Trump de suspender temporalmente una orden judicial de una corte de apelaciones que obligaba a su Administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.

La Jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de revisar las apelaciones de emergencia del Supremo en Washington, emitió una “suspensión administrativa”, que detiene, por ahora, el cumplimiento de la orden emitida por un tribunal inferior en Rhode Island, la cual exigía transferir cuatro mil millones de dólares para garantizar los pagos completos de la ayuda alimentaria para más de 40 millones de estadounidenses durante el mes de noviembre.

La decisión, temporal, otorga tiempo adicional a la Corte de apelaciones para estudiar el caso, que enfrenta al gobierno federal con grupos defensores del acceso a la alimentación.

La medida deja en incertidumbre a unos 40 millones de beneficiarios que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas.

El Departamento de Agricultura había informado previamente que, mientras continuara la disputa judicial, utilizaría fondos de contingencia para ofrecer pagos parciales a los hogares inscritos en el SNAP.

Posteriormente, el viernes, el Departamento de Agricultura aseguró que se pagaría los beneficios completos de SNAP del mes de noviembre, al tiempo que un fallo de la Corte de Apelaciones ratificaba el fallo de una corte inferior ordenando que esto se hiciera.

El caso se ha convertido en uno de los principales frentes legales del actual cierre de gobierno, el más largo de la historia del país, que ha afectado al financiamiento de varios programas sociales y el trabajo habitual de muchas agencias federales.

La suspensión directa de la distribución de ayuda alimentaria llega después de que el gobierno de Trump, por medio del Departamento de Justicia, acudiera al Supremo con una solicitud de emergencia, para revertir la orden judicial anterior, bajo el criterio de que no pueden ejecutar fondos mientras el Congreso no haya asignado los mismos.

