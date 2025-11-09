Tras sufrir acoso, Sheinbaum defiende que 10 personas se encarguen de su seguridad

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 8:46 pm

Sheinbaum destacó que su equipo de seguridad es de 10 personas, a diferencia de gobiernos anteriores cuando miles de soldados cuidaban al presidente.

Uriel "N" es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

"Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla". Reforma se disculpa con CSP

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

Sheinbaum recalcó que los elementos que integraban al Estado Mayor Presidencial fueron reintegrados a las filas del Ejército, por lo que su seguridad está a cargo de personal de la Ayudantía de la Presidencia.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este sábado que el equipo de seguridad encargado de protegerla está integrado sólo por 10 personas, a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, cuando los mandatarios eran cuidados por miles de soldados.

Las declaraciones de la mandataria se dan unos días después de que fuera víctima de acoso en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx), cuando un hombre logró evadir a los escoltas y tocó de forma inapropiada a la Jefa del Ejecutivo. El responsable ya fue detenido.

Esta situación generó críticas por parte de la ciudadanía respecto a la labor que realiza el equipo de seguridad que se encarga de resguardar a la Presidenta, ya que algunas personas consideran que deberían contar con protocolos más estrictos.

Tras esta polémica, Sheinbaum recalcó que uno de los principios de la llamada Cuarta Transformación (4T) es que "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", por lo que desde la Administración anterior se decidió eliminar al Estado Mayor Presidencial, que estaba a cargo de proteger a la persona titular de la Presidencia.

"Antes, los presidentes tenían un Estado Mayor Presidencial, los cuidaban ocho mil soldados de élite. Ahora, tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros, de la Ayudantía de la Presidencia", apuntó desde Nayarit.

La mandataria explicó que todos los elementos que integraban dicho cuerpo de seguridad fueron reintegrados a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) "para cuidar al pueblo y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo".

"Nosotros no andamos con parafernalias, nosotros no llegamos al Gobierno para servirnos a nosotros; nosotros tenemos un mandato, y es servir al pueblo, somos servidores públicos y lo que quiere decir 'servidor público' es servir al pueblo de México", recalcó.

Presidenta inaugura carretera en Nayarit

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó este sábado la comunidad de Xalisco, en el estado de Nayarit, para encabezar la inauguración de la autopista Tepic-Compostela, obra que reducirá a la mitad el tiempo de traslado entre ambas comunidades y beneficiará a más de 490 mil habitantes de la entidad.

Además, la mandataria anunció que dicha carretera se ampliará hasta Las Varas-Platanitos y San Blas, con el objetivo de mejorar la conectividad en la región y preservar las fuentes de empleo.

Esta obra inaugurada tiene una extensión de 26 kilómetros, con 10 puentes, dos entronques y un túnel; para su construcción se destinó una inversión de cuatro mil 212 millones de pesos y generó más de dos mil 900 empleos directos e indirectos.

La Presidenta Sheinbaum también destacó la participación del sector privado en la construcción de la autopista Tepic-Compostela, y aseguró que existe una buena relación entre el Gobierno federal y las empresas.

"Cuando no hay intereses individuales, cuando el único interés que priva es el interés del pueblo y de la nación, México avanza, y eso es lo que estamos haciendo", dijo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

"El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del "abrazos, no balazos"?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del "abrazos, no balazos"?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
1

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

El Presidente Donald Trump amenazó con subir de nuevo los aranceles a la UE si no invierte miles de millones de dólares en EU.
2

La era de los aranceles: Suiza mata vacas y en Canadá, obreros se dicen traicionados

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
3

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
4

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

Tenis
5

Dos marcas mexicanas se unen para crear una bota-sneaker chunky para las mujeres

Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a un grupo de personas en un bar en Tampa, Florida.
6

Conductor embiste a comensales en bar de Tampa, Florida; hay 4 muertos y 11 heridos

El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusó en una carta al exgobernador Graco Ramírez Abreu de haber iniciado una campaña en su contra.
7

El exrector de la UAEM detenido por la "Estafa Maestra" se dice perseguido político

Frente frío 13
8

Frente frio número 13 provocará lluvias en el sureste y bajas temperaturas en la CdMx

Caso Salvador Menéndez
9

La confesión de un expolicía liga a un aliado de Bukele con un comando de exterminio

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
10

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando "YMCA" y desata burlas

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución tomó la decisión de continuar las clases en línea el resto del semestre.
11

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027
12

Morena instala Consejo Consultivo que alistará estrategia para la elección del 2027

Violencia en Michoacán
13

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

14

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Autoridad sin ley, poder sin Estado
15

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

Sheinbaum destacó que su equipo de seguridad es de 10 personas, a diferencia de gobiernos anteriores cuando miles de soldados cuidaban al presidente.
1

Tras sufrir acoso, Sheinbaum defiende que 10 personas se encarguen de su seguridad

Caso Salvador Menéndez
2

La confesión de un expolicía liga a un aliado de Bukele con un comando de exterminio

Para evitar que las personas caigan en fraudes durante El Buen Fin 2025, la SSPC dio varias recomendaciones para realizar compras en línea de forma segura.
3

El Buen Fin 2025: La SSPC da recomendaciones para evitar fraudes al comprar en línea

La Fiscalía de Sonora informó el decomiso de cerca de media tonelada de metanfetamina durante un cateo en el municipio de San Luis Río Colorado.
4

Fiscalía de Sonora asegura casi 500 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado

Frente frío 13
5

Frente frio número 13 provocará lluvias en el sureste y bajas temperaturas en la CdMx

El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusó en una carta al exgobernador Graco Ramírez Abreu de haber iniciado una campaña en su contra.
6

El exrector de la UAEM detenido por la "Estafa Maestra" se dice perseguido político

La Presidenta Sheinbaum insistió en que su Gobierno no es igual a los anteriores que se dedicaban a robar al pueblo y eran encabezados por el PRIAN.
7

La 4T no es igual al PRIAN, insiste Claudia: "Aquellos robaban, nosotros devolvemos"

Un conductor identificado como Silas Simpson, embistió este sábado por la madrugada con su automóvil a
8

Conductor embiste a comensales en bar de Tampa, Florida; hay 4 muertos y 11 heridos

El Presidente Donald Trump amenazó con subir de nuevo los aranceles a la UE si no invierte miles de millones de dólares en EU.
9

La era de los aranceles: Suiza mata vacas y en Canadá, obreros se dicen traicionados

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
10

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

La selección de México femenil consiguió la medalla de bronce en el Mundial sub-17 luego de vencer a Brasil en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos.
11

Selección femenil mexicana vence a Brasil en el Mundial Sub 17; se lleva el bronce

Autoridades del CCH Vallejo informaron ayer que las clases se reanudarán de manera presencial el próximo lunes 10 de noviembre luego de agresión a alumna.
12

CCH Vallejo nombrará un nuevo jefe de seguridad tras agresión a alumna y a su mamá