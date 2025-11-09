Tras sufrir acoso, Sheinbaum defiende que 10 personas se encarguen de su seguridad

Sheinbaum recalcó que los elementos que integraban al Estado Mayor Presidencial fueron reintegrados a las filas del Ejército, por lo que su seguridad está a cargo de personal de la Ayudantía de la Presidencia.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este sábado que el equipo de seguridad encargado de protegerla está integrado sólo por 10 personas, a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, cuando los mandatarios eran cuidados por miles de soldados.

Las declaraciones de la mandataria se dan unos días después de que fuera víctima de acoso en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx), cuando un hombre logró evadir a los escoltas y tocó de forma inapropiada a la Jefa del Ejecutivo. El responsable ya fue detenido.

Esta situación generó críticas por parte de la ciudadanía respecto a la labor que realiza el equipo de seguridad que se encarga de resguardar a la Presidenta, ya que algunas personas consideran que deberían contar con protocolos más estrictos.

Tras esta polémica, Sheinbaum recalcó que uno de los principios de la llamada Cuarta Transformación (4T) es que "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", por lo que desde la Administración anterior se decidió eliminar al Estado Mayor Presidencial, que estaba a cargo de proteger a la persona titular de la Presidencia.

"Antes, los presidentes tenían un Estado Mayor Presidencial, los cuidaban ocho mil soldados de élite. Ahora, tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros, de la Ayudantía de la Presidencia", apuntó desde Nayarit.

La mandataria explicó que todos los elementos que integraban dicho cuerpo de seguridad fueron reintegrados a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) "para cuidar al pueblo y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo".

Inauguración de la carretera Tepic-Compostela. Xalisco, Nayarit https://t.co/qsrEuEmKaQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 8, 2025

"Nosotros no andamos con parafernalias, nosotros no llegamos al Gobierno para servirnos a nosotros; nosotros tenemos un mandato, y es servir al pueblo, somos servidores públicos y lo que quiere decir 'servidor público' es servir al pueblo de México", recalcó.

Presidenta inaugura carretera en Nayarit

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó este sábado la comunidad de Xalisco, en el estado de Nayarit, para encabezar la inauguración de la autopista Tepic-Compostela, obra que reducirá a la mitad el tiempo de traslado entre ambas comunidades y beneficiará a más de 490 mil habitantes de la entidad.

Además, la mandataria anunció que dicha carretera se ampliará hasta Las Varas-Platanitos y San Blas, con el objetivo de mejorar la conectividad en la región y preservar las fuentes de empleo.

Esta obra inaugurada tiene una extensión de 26 kilómetros, con 10 puentes, dos entronques y un túnel; para su construcción se destinó una inversión de cuatro mil 212 millones de pesos y generó más de dos mil 900 empleos directos e indirectos.

La Presidenta Sheinbaum también destacó la participación del sector privado en la construcción de la autopista Tepic-Compostela, y aseguró que existe una buena relación entre el Gobierno federal y las empresas.