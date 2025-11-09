Agentes de la FGE de Michoacán se enfrentan a civiles armados en Zamora; abaten a uno

Derivado del enfrentamiento entre agentes de seguridad y civiles armados en Zamora, la Fiscalía de Michoacán inició una investigación.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que este sábado se registró un enfrentamiento entre elementos de la corporación y civiles armados en el municipio de Zamora, el cual dejó un saldo de un presunto agresor abatido.

La dependencia detalló en un comunicado que los hechos ocurrieron a primera hora del día, cuando agentes se disponían a llevar a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la calle Manuel Doblado de la colonia Nueva España de dicha localidad.

De acuerdo con el reporte oficial, cuando los elementos de la Fiscalía estatal llegaron al lugar fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles que se encontraban dentro del domicilio que sería inspeccionado, por lo que los uniformados repelieron la agresión.

🚨⚠️ Realizamos actos de investigación en el municipio de Zamora, tras agresión a policías de investigación

Como resultado del intercambio de balas, uno de los presuntos agresores, quien no ha sido identificado, perdió la vida en el lugar, mientras que sus restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practique la necropsia de ley y se continúe con los trabajos de investigación

Además, tras el enfrentamiento con civiles armados, los agentes aseguraron un arma de fuego y varios envoltorios que contenían una sustancia con características de la metanfetamina.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Michoacán inició una carpeta de investigación para determinar quienes fueron las personas responsables de la agresión.

Cabe mencionar que recientemente se han suscitado distintos hechos de violencia en el estado de Michoacán que se volvieron noticia nacional, tal es el caso del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa.