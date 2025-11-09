México y Francia reforzarán la lucha contra organizaciones delictivas transnacionales

De acuerdo con el Secretario de Marina, la firma de la Carta de Intención entre México y Francia refuerza la cooperación y fortalece las capacidades conjuntas contra las organizaciones delictivas transnacionales.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) de México, y Jean Noël Barrot, Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de la República Francesa, firmaron el pasado 7 de noviembre una Carta de Intención para "fortalecer la cooperación bilateral en la prevención y combate a las amenazas que representan las organizaciones delictivas transnacionales".

El documento establece las bases de colaboración entre ambos países para desarrollar acciones conjuntas en áreas estratégicas como la lucha contra los narcóticos ilegales, el control de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, el combate al contrabando, y otros campos que México y Francia determinen de común acuerdo.

Además, contempla el intercambio de información e inteligencia a través de las aduanas marítimas coordinadas por la Marina para identificar estructuras y métodos operativos de organizaciones delictivas que trafican carga ilícita en contenedores, bajo estricto respeto a las legislaciones nacionales y a los tratados internacionales vigentes, especialmente en materia de protección de datos personales y confidencialidad.

México y Francia consolidan una alianza por la seguridad marítima internacional. Con la firma de una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot, @jnbarrot, Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, reforzamos la cooperación y… pic.twitter.com/THaMkBC0th — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) November 8, 2025

"La Carta también promueve el desarrollo de capacidades y programas de formación mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambio de experiencias entre especialistas de ambos países, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos", explicó la Semar en un comunicado.

Asimismo, destacó que esta firma refrenda "el compromiso del Gobierno de México y de la Secretaría de Marina de continuar trabajando con sus socios estratégicos internacionales en la construcción de entornos marítimos seguros y resilientes, contribuyendo al bienestar y desarrollo de ambas naciones".

Por otra parte, en su cuenta de X, antes Twitter, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles celebró que México y Francia consoliden "una alianza por la seguridad marítima internacional".