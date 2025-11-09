Al menos 3 personas mueren y 6 resultan heridas por ataques rusos en Donetsk, Ucrania

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Donetsk, han muerto más de tres mil 300 personas y más de ocho mil 400 han resultado heridas.

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS).- Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas como consecuencia de nuevos ataques rusos en la provincia de Donetsk, Ucrania, gran parte de la cual permanece ocupada, según informó el Gobernador Vadim Filashkin.

El reporte oficial detalla que, en las últimas horas, dos personas fallecieron en Kostantínovka, considerada una de las últimas barreras ucranianas en esta región, mayoritariamente controlada por fuerzas y autoridades rusas.

❗️The “East” military group reports that Defense Forces units are confidently holding their positions in Myrnohrad, near Pokrovsk in the Donetsk region, and are not allowing the enemy to gain a foothold on the outskirts. The logistics of Ukrainian units are fully ensured. At the… pic.twitter.com/BDREZwYnD7 — Благодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) November 9, 2025

La tercera víctima mortal se registró en la ciudad de Oleksandrivka. Por otro lado, Filashkin señaló que, desde el inicio de la ofensiva rusa sobre Donetsk, hace más de dos años y medio, han muerto tres mil 370 personas y otras ocho mil 438 han resultado lesionadas. Estas cifras no incluyen lo ocurrido en Mariúpol y Volnovaja.

En los últimos días se ha intensificado el asedio a Pokrovsk, otro de los pocos bastiones ucranianos en Donetsk. Esta ciudad minera e industrial es clave para las comunicaciones de lo poco que aún controla Kiev en el Donbás. Según los últimos informes, las fuerzas rusas están cerca de tomarla de manera definitiva.