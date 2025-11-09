Japón emite alerta de tsunami después de que se registrara un sismo de magnitud 6.7

La misma región registró seis sismos en alta mar durante la mañana del domingo, con magnitudes entre 4.8 y 5.8. No se sintieron en tierra ni generaron alertas.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El gobierno de Japón emitió este domingo una alerta de tsunami luego de que un sismo de magnitud 6.7 sacudiera la costa noreste del país, específicamente frente a Iwate, en la región del Pacífico norte.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:03 horas (tiempo local), con epicentro en el mar y una profundidad estimada de 10 kilómetros (km).

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) informó que el temblor alcanzó una intensidad de cuatro en la escala sísmica japonesa (de siete niveles) en puntos como la ciudad de Morioka y la localidad de Yahaba.

Tsunami Info Stmt: M6.7 Off East Coast Of Honshu, Japan 0004PST Nov 9: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) November 9, 2025

“La alerta de tsunami se ha emitido para la costa de Iwate”, indicó la agencia, que advirtió sobre posibles olas de hasta un metro.

La cadena NHK reportó que ya se observaron olas en alta mar e instó a la población a mantenerse alejada de la costa.

Horas antes, la misma zona había registrado seis sismos en alta mar con magnitudes entre 4.8 y 5.8. Estos movimientos fueron apenas perceptibles en tierra y no generaron alertas de tsunami.

A magnitude 6.2 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at 17:03 local time on November 9, 2025. #地震 #sismo The epicenter was 112 km east of Miyako. Tsunami evaluation is in progress; alerts may follow for coastal areas in Japan. pic.twitter.com/5movhhr96P — GeoTechWar (@geotechwar) November 9, 2025

Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas en el borde del “Anillo de Fuego” del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Cada año se registran unos mil 500 sismos, la mayoría leves, aunque los daños dependen de su profundidad y ubicación.

La región afectada guarda memoria del terremoto de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que generó un tsunami devastador con cerca de 18 mil 500 personas muertas o desaparecidas. Ese desastre también provocó la fusión de tres reactores en la planta nuclear de Fukushima, considerado el peor accidente nuclear desde Chernóbil.