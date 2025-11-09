El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 10:56 am

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Sánchez Ortega fue detenido por primera vez en 1994 tras el homicidio de Colosio Murrieta, pero liberado al día siguiente, esto luego de que se confirmara que el arma de Mario Aburto fue la utilizada para perpetrar el crimen.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California (BC), a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el presunto autor del segundo disparo en el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), el arresto se efectuó el sábado a las 16:37 horas (tiempo local) sobre la calle De Los Reyes, ubicada en la colonia Los Reyes, en el municipio fronterizo.

Con esta aprehensión, el caso Colosio da un viraje importante, ya que ahora se abre una pregunta importante: ¿se atreverá a hablar de lo ocurrido en el acto proselitista que se realizó en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994? Si lo hace, podría traer luz sobre las versiones del "asesino solitario" y del "segundo tirador".

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura del exagente del Cisen en la colonia Los Reyes. Foto: RND

Sánchez Ortega, nacido en 1961 en El Rosario, Sinaloa, fue detenido por primera vez el 23 de marzo de 1994, pocas horas después del asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Lomas Taurinas.

Su chamarra con manchas de sangre y el resultado positivo a la prueba de rodizonato lo convirtieron entonces en el principal sospechoso de una supuesta conspiración.

No obstante, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) lo liberó al día siguiente, bajo reservas de Ley, luego de recibir el dictamen de balística que confirmaba que el arma de Mario Aburto Martínez había sido la que percutió la bala y los casquillos recuperados en la escena del crimen.

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
La captura de Jorge Antonio Sánchez Ortega ocurrió a más de 30 años del asesinato de Colosio en Tijuana. Foto: Especial

Antes de su ingreso al Cisen en 1993, Sánchez Ortega trabajó en distintos oficios: fue empleado de gasolinera, dependiente de papelería y trabajador temporal en Estados Unidos.

Su trayectoria en el órgano de inteligencia se extendió por 22 años, hasta 2015. En la documentación histórica del caso Colosio se consigna que también participó en organizaciones estudiantiles, fue burócrata y colaboró en campañas del PRI, antes de su incorporación al servicio federal.

Hasta ahora, la FGR no ha informado si la nueva detención de Sánchez Ortega está relacionada con una reapertura formal de la investigación o con nuevos elementos judiciales derivados del expediente del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

