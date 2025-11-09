Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

Desde Florida, la artista mexicana, cercana a posturas conservadoras, hizo un llamado a la paz y expresó su gratitud hacia el público por escuchar su mensaje.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Durante su concierto en Florida, Estados Unidos (EU), la cantante Ana Gabriel pausó su presentaci+on para pronunciarse sobre el asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En medio de su gira "Claro de Luna", la cantante lamentó los hechos y expresó su solidaridad con los habitantes de Michoacán.

Desde el escenario, la intérprete se refirió a la crisis de inseguridad en México y destacó la necesidad de que la sociedad reaccione ante lo que consideró una situación dolorosa.

“Quiero ofrecer mi más sentido pésame al estado de Michoacán, pero sobre todo a Uruapan y sus habitantes, a su esposa, y decirles que México tiene que despertar. Somos más los buenos”, manifestó.

Ana Gabriel se suma a la indignación por el asesinato de Carlos Manzo, "somos más los buenos", dice, y se solidariza con Uruapan, Michoacan. "Se que lo que estoy diciendo me pone en peligro", finaliza. pic.twitter.com/miAfxNbqJr — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) November 9, 2025

En su mensaje, Ana Gabriel reconoció que hablar de temas políticos “la pone en peligro”, pero dijo que no le importa si con ello puede “levantar la voz por nuestros países”.

“Yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos y tiene un corazón que está herido con las muertes que están sucediendo”, afirmó.