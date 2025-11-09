Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 5:58 pm

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".

Los ministros de la Suprema Corte resolverán en los próximos días temas relacionados con el pago de impuestos que empresas que pertenecen a Grupo Salinas deben al SAT.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó este domingo con interponer una demanda en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y "quien resulte responsable" por violar su "derecho humano a una justicia pronta y expedita", ante una próxima resolución de sus adeudos fiscales que se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El conglomerado difundió un comunicado en redes sociales, en el cual señaló que en los próximos días los ministros de la SCJN resolverán varios temas relacionados con el pago de impuestos de sus empresas, en los cuales, se fallará en contra de Grupo Salinas, según prevé el propio corporativo.

"Este grupo de ministros -unos presionados y obligados por el Ejecutivo, y otros dogmáticos llenos de indudables prejuicios en contra nuestra- emitirán resoluciones sin lógica jurídica ni apego mínimo al derecho y respeto a la Constitución, con guiones aprobados desde Palacio Nacional con tal de cumplir el mandato de convalidar las extorsiones fiscales del SAT", señaló el documento.

Grupo Salinas señaló que las resoluciones de la Suprema Corte incluirán "cobros dobles por el mismo impuesto e impuestos por los que nunca se auditó" a una de sus empresas.

También reclamó que, supuestamente, la medianoche del viernes 7 de noviembre, se incluyeron de forma extemporánea los asuntos relacionados con el conglomerado en la lista oficial de temas a debatir por los ministros de la SCJN.

Ante esta situación, la corporación reveló que está evaluando la posibilidad de interponer una demanda en contra del SAT y "quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición, así como por violar nuestro derecho humano a una justicia pronta y expedita, toda vez que la dilación intencional de nuestros casos es responsabilidad directa de sus funcionarios".

Además, Grupo Salinas advirtió que continuará con la "legítima defensa de nuestras causas" ante instancias internacionales, por lo que tiene contemplado iniciar acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Grupo Salinas insiste en que está dispuesto a pagar

Grupo Salinas insistió en que siempre ha estado dispuesto a pagar "lo que es correcto" según las resoluciones del SAT y las sentencias de tribunales, las cuales establecen que es improcedente el pago doble de impuestos.

"Lo que no haremos jamás es ceder ante los cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales inventados por la autoridad con una clara intensión política: la de calarnos por el hecho de pensar diferente a ellos", apuntó el conglomerado en un comunicado.

Por lo anterior, el grupo empresarial propiedad de Salinas Pliego pidió al SAT que "cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, conforme a derecho, sin doble cargo y eliminando los exorbitantes recargos, para proceder a liquidarlos

