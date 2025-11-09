Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

09/11/2025 - 5:41 pm

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump

Tim Davie, director general de la BBC, dimitió a su puesto tras revelarse una polémica sobre la manipulación de un video en el que Donald Trump parecía alentar a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio. El Presidente estadounidense celebró la dimisión y catalogó a Davie como una persona muy deshonesta.

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS).- El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, presentaron su dimisión en medio de la polémica sobre la emisión de un discurso fragmentado del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, en el que parecía alentar explícitamente a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio durante la incursión de enero de 2021 en la sede del Legislativo norteamericano.

"La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final", escribió Davie en su carta de despedida, publicada por el mismo medio británico.

Davie asumió el cargo en septiembre de 2020, después de ejercer como director ejecutivo de BBC Studios, y abandona la cadena tras 20 años de servicio.

Montaje manipulado y sesgo propalestino

El diario The Telegraph fue el encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado. El documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio.

La frase original de Trump, "Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales Panorama, en "Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con ustedes. Y
lucharemos. Lucharemos como demonios", y así fue emitida el año pasado. Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos.

El memorándum también apuntaba que el servicio en árabe de la BBC estaba exhibiendo un sesgo propalestino durante su cobertura de la guerra de Gaza y de "censurar" deliberadamente voces conservadoras reaccionarias en el debate sobre la identidad de género para "tratar la
experiencia trans sin equilibrio ni objetividad como una celebración de la diversidad ignorando la complejidad de la cuestión".

En su carta de renuncia, Turness quiso aprovechar para rechazar con contundencia estas últimas acusaciones. "Aunque se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de que BBC News tiene un sesgo institucional son falsas", hizo saber antes de achacar exclusivamente lo ocurrido a la edición de las declaraciones de Trump.

"La continua polémica en torno al programa Panorama sobre el Presidente Trump ha llegado a un punto en el que está causando daños a la BBC, una institución que amo", concluyó, "y la responsabilidad recae sobre mí".

En la primera reacción institucional del Gobierno británico, la Ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lisa Nandy, agradeció a Davie sus años de servicio. "Ha dirigido la BBC a través de un período de cambios significativos y ha ayudado a la organización a afrontar los
desafíos a los que se ha enfrentado en los últimos años", ha escrito Nandy en un comunicado en su cuenta de X.

"Ahora más que nunca, la necesidad de noticias fiables y programación de alta calidad es esencial para nuestra vida democrática y cultural, y para nuestro lugar en el mundo", añadió.

El presidente de la BBC, Samir Shah, lamentó la dimisión de Davie en lo que consideró un "día triste para la BBC". En su comentario a la cadena que dirige, Shah dijo comprender la "presión constante a la que está sometido Davie, "tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión hoy".

Trump celebra demisión

Tras darse a conocer la noticia sobre la dimisión del director general de la BBC, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró tal hecho y agradeció a The Telegraph por haber destapado la polémica sobre la manipulación de su discurso.

"Los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el director general, dimiten/son despedidos por haber sido descubiertos manipulando mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas corruptos", expresó el mandatario estadounidense a través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

El republicano también calificó a los directivos de la cadena británica como "personas muy deshonestas" que tenían la intención de influir en la pasada elección presidencial.

"Por si fuera poco, proceden de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!", concluyó Trump.

