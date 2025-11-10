¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Las beneficiarias y beneficiarios del Seguro de Desempleo de la CdMx reciben un apoyo económico de tres mil 439.46 pesos mensuales para que puedan cubrir sus gastos mientras encuentran un nuevo trabajo.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Si resides en la Ciudad de México (CdMx) y recientemente te quedaste sin trabajo, el Gobierno de la capital cuenta con el Seguro de Desempleo para ayudar a que las personas que atraviesan por esta situación puedan tener un apoyo mientras encuentran una nueva oportunidad laboral. ¿Quieres saber cómo registrarte y cuáles son los requisitos? A continuación, te explicamos.

Este programa social, implementado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, entrega un apoyo económico mensual de tres mil 439.46 pesos, hasta por tres meses, con el fin de que las personas cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus gastos básicos mientras buscan un nuevo puesto en el sector formal.

Además, las personas beneficiarias pueden acceder a cursos de capacitación que les permiten adquirir nuevas habilidades, lo que aumenta sus probabilidades de conseguir un nuevo trabajo, además de que son canalizadas a bolsas o ferias de empleo.

¿Cuándo y cómo registrarse para solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CdMx informó que el lunes 10 de noviembre se abrirá el registro para que las capitalinas y capitalinos que perdieron su trabajo puedan presentar su solicitud para ser beneficiarios del Seguro de Desempleo. Es importante señalar que este es el único día para realizar la inscripción.

Las personas interesadas en solicitar dicho apoyo podrán realizar su registro siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del programa de Seguro de Desempleo de la CdMx (accede dando clic aquí). Inicia sesión en la plataforma utilizando tu cuenta de la Llave CdMx (en caso de no contar con ella, puedes obtenerla aquí). Lee y acepta. los términos y condiciones del programa. Completa el formulario de preregistro con tu información laboral. Tras llenar el cuestionario la plataforma indicará cuál es el apoyo más adecuado para el perfil del solicitante. Para continuar el proceso, es necesario que la persona solicitante tenga a la mano una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio. Verifica que la información que muestra la plataforma coincida con tus datos personales y completa el formulario con tu dirección, historial académico y laboral. Ingresa los datos de dos familiares o conocidos que sirvan como referencia (nombre, teléfono y parentesco). Proporciona los datos del último empleo formal que tuviste. Carga en el portal una copia digital de tu identificación oficial. Adjunta un comprobante que acredite el tiempo que laboraste en tu empleo anterior. También deberás cargar en la plataforma un comprobante de domicilio, una constancia de no derechos ante el IMSS o el ISSSTE, la CURP, la carta bajo protesta para decir verdad y la carta compromiso firmadas.

Tras completar los pasos anteriores la plataforma enviará un mensaje para confirmar que se recibió con éxito la solicitud de registro al Seguro de Desempleo de la CdMx.

Requisitos para obtener el apoyo al desempleo de la CdMx

Para poder obtener el apoyo del Seguro de Desempleo de la CdMx, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: