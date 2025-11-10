¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 7:45 pm

Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi

Informalidad laboral persiste en México: supera los 34 millones, informa el Inegi

STPS presentará propuesta para reducir jornada laboral en noviembre, revela Sheinbaum

Las beneficiarias y beneficiarios del Seguro de Desempleo de la CdMx reciben un apoyo económico de tres mil 439.46 pesos mensuales para que puedan cubrir sus gastos mientras encuentran un nuevo trabajo.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Si resides en la Ciudad de México (CdMx) y recientemente te quedaste sin trabajo, el Gobierno de la capital cuenta con el Seguro de Desempleo para ayudar a que las personas que atraviesan por esta situación puedan tener un apoyo mientras encuentran una nueva oportunidad laboral. ¿Quieres saber cómo registrarte y cuáles son los requisitos? A continuación, te explicamos.

Este programa social, implementado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, entrega un apoyo económico mensual de tres mil 439.46 pesos, hasta por tres meses, con el fin de que las personas cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus gastos básicos mientras buscan un nuevo puesto en el sector formal.

Además, las personas beneficiarias pueden acceder a cursos de capacitación que les permiten adquirir nuevas habilidades, lo que aumenta sus probabilidades de conseguir un nuevo trabajo, además de que son canalizadas a bolsas o ferias de empleo.

¿Cuándo y cómo registrarse para solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CdMx informó que el lunes 10 de noviembre se abrirá el registro para que las capitalinas y capitalinos que perdieron su trabajo puedan presentar su solicitud para ser beneficiarios del Seguro de Desempleo. Es importante señalar que este es el único día para realizar la inscripción.

Las personas interesadas en solicitar dicho apoyo podrán realizar su registro siguiendo estos pasos:

  1. Ingresa al sitio web oficial del programa de Seguro de Desempleo de la CdMx (accede dando clic aquí).
  2. Inicia sesión en la plataforma utilizando tu cuenta de la Llave CdMx (en caso de no contar con ella, puedes obtenerla aquí).
  3. Lee y acepta. los términos y condiciones del programa.
  4. Completa el formulario de preregistro con tu información laboral.
  5. Tras llenar el cuestionario la plataforma indicará cuál es el apoyo más adecuado para el perfil del solicitante.
  6. Para continuar el proceso, es necesario que la persona solicitante tenga a la mano una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio.
  7. Verifica que la información que muestra la plataforma coincida con tus datos personales y completa el formulario con tu dirección, historial académico y laboral.
  8. Ingresa los datos de dos familiares o conocidos que sirvan como referencia (nombre, teléfono y parentesco).
  9. Proporciona los datos del último empleo formal que tuviste.
  10. Carga en el portal una copia digital de tu identificación oficial.
  11. Adjunta un comprobante que acredite el tiempo que laboraste en tu empleo anterior.
  12. También deberás cargar en la plataforma un comprobante de domicilio, una constancia de no derechos ante el IMSS o el ISSSTE, la CURP, la carta bajo protesta para decir verdad y la carta compromiso firmadas.

Tras completar los pasos anteriores la plataforma enviará un mensaje para confirmar que se recibió con éxito la solicitud de registro al Seguro de Desempleo de la CdMx.

Requisitos para obtener el apoyo al desempleo de la CdMx

Para poder obtener el apoyo del Seguro de Desempleo de la CdMx, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser residente de la CdMx.
  • Tener entre 18 años y 64 años 9 meses de edad.
  • Haber laborado en un empleo formal en la CdMx durante al menos seis meses, entre el 2023 y el 2024.
  • Haber quedado desempleado por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero del 2023.
  • No ser beneficiaria o beneficiario de algún otro programa social otorgado por el Gobierno de la CdMx.
  • No percibir ingresos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Coincidencias onomásticas

"Las coincidencias siguen. Hasta donde sé, dos de ellos escribieron su obra a mano, en cuadernos especiales,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

+ Sección

Galileo

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
1

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
2

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
3

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

4

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
5

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Ana Gabriel lamenta asesinato de Carlos Manzo.
6

Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

7

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
8

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
9

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump
10

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
11

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración.
12

Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"

La evaluación de visas de EU, incluidas las migratorias, como la Green Card, contemplará la edad y la salud de una persona para que no reciba el documento.
13

Gobierno de Trump negará visas y green cards por edad, sobrepeso y enfermedades

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
14

El Gabinete de Seguridad ofrece paz para Michoacán. Es prioridad nacional: Harfuch

Lando Norris se lleva el GP de Sao Paulo y se encamina al campeonato mundial
15

Lando Norris se impone en GP de Brasil y acaricia el campeonato de pilotos de la F1

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.
1

¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
2

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
3

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump
4

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

Lando Norris se lleva el GP de Sao Paulo y se encamina al campeonato mundial
5

Lando Norris se impone en GP de Brasil y acaricia el campeonato de pilotos de la F1

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a supervisar personalmente la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
6

Sheinbaum promete revisar personalmente la estrategia de seguridad en Michoacán

El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración.
7

Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
8

El Gabinete de Seguridad ofrece paz para Michoacán. Es prioridad nacional: Harfuch

Karla Ornelas, encargada de negocios de la Embajada de México en Perú, abandonó el sábado ese país, luego de que el Presidente José Jerí ordenara su expulsión.
9

La encargada de la Embajada de México deja Perú tras ruptura de relación diplomática

10

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Ana Gabriel lamenta asesinato de Carlos Manzo.
11

Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
12

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?