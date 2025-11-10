EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte

Mientras el cierre de gobierno continúa en Estados Unidos, el tráfico aéreo en dicho país continúa con afectaciones y suman más de dos mil vuelos cancelados. Sean Duffy, Secretario de Transporte estadounidense, advirtió que, de continuar el cierre, la situación empeorará drásticamente.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 9 de noviembre (La Opinión).- La interrupción de los vuelos a nivel nacional se extendió hasta el domingo tras las cancelaciones o retrasos de miles de vuelos el sábado, ya que la Administración Federal de Aviación (FAA) limitó la capacidad en 40 aeropuertos importantes de Estados Unidos (EU) en medio del cierre de gobierno más largo en la historia del país.

De acuerdo al sitio web de FlightAware, más de dos mil 200 vuelos fueron cancelados en todo el país, mientras la FAA lidiaba con problemas de personal persistentes en las torres y centros de control de tráfico aéreo. Unos siete mil 500 vuelos también fueron retrasados

Delta Airlines tuvo la mayor cantidad de cancelaciones el domingo, con más de 500 vuelos cancelados y el aeropuerto con más cancelaciones fue Hartsfield-Jackson en Atlanta, el centro de conexiones más concurrido de EU, con más de 570, seguido por el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, con al menos 265.

En medio al caos, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la situación “podría empeorar” si el cierre continúa, en medio de los recortes de vuelos de la FAA y tras 81 vacantes de personal en todo el espacio aéreo nacional en un solo día.

“Las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias, verán que los viajes aéreos se reducen drásticamente”, dijo Duffy el domingo. Añadió que, si el cierre del gobierno continúa, muchas personas que esperan regresar a casa para las fiestas “no podrán subir a un avión, porque no habrá tantos vuelos si esto no se reactiva”.

Dieciocho de los 22 controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de Atlanta no se presentaron a trabajar el domingo, según Duffy, quien le dijo a Tapper que varios controladores “están tomando decisiones para alimentar a sus familias” en lugar de continuar desempeñando sus funciones gubernamentales.

“Quiero que vengan a trabajar”, dijo. “El problema es que se enfrentan a problemas económicos reales. La respuesta es votar para reabrir el gobierno y luego tener sus debates, tener su conversación. Creo que esa es la mejor manera, el mejor enfoque, para que Estados Unidos vuelva a funcionar.”

