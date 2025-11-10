De la Fuente llama a la paz en Latinoamérica; sostiene reunión con Lula en la Celac

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 9:38 pm

De la Fuente se reúne con Lula y hace un llamado a la paz en Latinoamérica durante la CELAC

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"

Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

Lula rompe el hielo con Trump: pide que retire aranceles y sanciones a los brasileños

Durante su participación en la CELAC, el Canciller Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado a fortalecer la paz en Latinoamérica; el funcionario también sostuvo un encuentro con el Presidente brasileño Lula da Silva.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- En el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente instó a fortalecer la paz y la cooperación en América Latina, destacando el rol de la región como un bloque unido frente a los desafíos globales.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, De la Fuente también sostuvo un encuentro bilateral con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para reforzar los lazos diplomáticos y económicos entre ambos países.

La cumbre, que se celebra en Santa Marta, Colombia, desde este domingo y reúne a representantes de 60 naciones, busca impulsar una agenda compartida en temas como el desarrollo sostenible, la transición energética, la inclusión digital y la resolución pacífica de controversias.

En su intervención, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó la necesidad de una "diplomacia humanista, feminista e inclusiva" que priorice el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los pueblos.

"Tenemos la responsabilidad histórica de actuar a través de una diplomacia más eficaz que brinde soluciones tangibles y perceptibles por nuestros pueblos", señaló el funcionario mexicano, quien, además, resaltó que "América Latina y el Caribe es, y deberá seguir siendo, una región de paz. Por ello, nos sumamos al llamado para que prevalezcan el diálogo y la diplomacia en la relación de nuestras controversias".

De la Fuente aprovechó la plataforma para posicionar a México como un "puente político y diplomático" entre América Latina y Europa. "América Latina y el Caribe, y la Unión Europea comparten un tejido político y cultural singular. Somos dos regiones que creemos en el multilateralismo, en un orden internacional basado en reglas, en la solución pacífica de las controversias, en la autodeterminación de los pueblos y en el compromiso con la paz y la seguridad internacional", declaró el canciller.

Durante su participación, el funcionario pidió una renovación de las relaciones birregionales, alejándose de una "cooperación tradicional" hacia una asociación más moderna que impulse capacidades culturales, científicas y productivas.

La participación mexicana reafirmó el rol histórico del país en la Celac, que presidió pro tempore en 2020 y 2021. En un contexto de tensiones internacionales, como las recientes acciones de Estados Unidos en el Caribe, De la Fuente defendió el "absoluto respeto a la soberanía" y la autodeterminación, alineándose con llamados regionales a una mayor unidad.

Encuentro con Lula: Un mensaje fraternal de unidad

Uno de los momentos destacados de la agenda de De la Fuente fue su diálogo con Lula da Silva, a quien transmitió un "saludo afectuoso" de la mandataria mexicana. La reunión, celebrada en los márgenes de la cumbre, sirvió para reafirmar la colaboración entre México y Brasil en el fortalecimiento de la Celac como mecanismo de diálogo regional.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de consolidar el bloque latinoamericano como un espacio de paz y desarrollo, capaz de articular una voz común ante retos globales como el cambio climático y las tensiones geopolíticas."México y Brasil colaboran para fortalecer los mecanismos regionales de diálogo y cooperación, en el marco de la Celac, para fortalecer la paz en la región y generar mejores mecanismos de colaboración con la Unión Europea", señaló la SRE en un comunicado oficial.

El encuentro también abordó la necesidad de impulsar acciones conjuntas en áreas políticas, económicas y sociales, con énfasis en la transición energética y la inclusión digital. Lula, por su parte, reiteró el compromiso de Brasil con una agenda birregional que beneficie a los pueblos de ambas orillas del Atlántico.

La cumbre, establecida en 2013 como un foro de diálogo político, llega en un momento clave para la región, marcada por ausencias notables como la de Sheinbaum y el Presidente argentino Javier Milei, pero con la presencia de figuras como el anfitrión colombiano Gustavo Petro y el Primer Ministro español Pedro Sánchez.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Coincidencias onomásticas

"Las coincidencias siguen. Hasta donde sé, dos de ellos escribieron su obra a mano, en cuadernos especiales,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

+ Sección

Galileo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
1

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
2

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
3

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

4

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
5

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

La UNAM abrirá un Mega Centro de Vacunación dentro de CU, con el fin de que la población pueda vacunarse contra enfermedades comunes de la temporada invernal.
6

¡La UNAM alista semana de vacunación! ¿Cuándo y a dónde ir? Aquí todos los detalles

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
7

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

Durante su concierto en Florida, Ana Gabriel lamentó el asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
8

Ana Gabriel, activista de derechas, también habla de Manzo: “México debe despertar"

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.
9

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte
10

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
11

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.
12

¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

13

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Zoé
14

Una expo imperdible para los seguidores de Zoé y cuesta sólo una entrada al metro

El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.
15

El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.
1

El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

De la Fuente se reúne con Lula y hace un llamado a la paz en Latinoamérica durante la CELAC
2

De la Fuente llama a la paz en Latinoamérica; sostiene reunión con Lula en la Celac

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
3

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

La UNAM abrirá un Mega Centro de Vacunación dentro de CU, con el fin de que la población pueda vacunarse contra enfermedades comunes de la temporada invernal.
4

¡La UNAM alista semana de vacunación! ¿Cuándo y a dónde ir? Aquí todos los detalles

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte
5

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte

Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.
6

¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
7

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
8

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Director de la BBC dimite tras manipulación de un video sobre Trump
9

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

Lando Norris se lleva el GP de Sao Paulo y se encamina al campeonato mundial
10

Lando Norris se impone en GP de Brasil y acaricia el campeonato de pilotos de la F1

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a supervisar personalmente la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
11

Sheinbaum promete revisar personalmente la estrategia de seguridad en Michoacán

El Presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que la normalización de las relaciones con México es una prioridad para su administración.
12

Sánchez considera prioritario normalizar relación con México; reconoce "claroscuros"