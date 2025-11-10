El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

La Opinión

09/11/2025 - 9:55 pm

El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.

El acuerdo para poner fin al cierre del gobierno de EU contiene tres proyectos de ley de asignaciones para todo el año que financiarán ciertos departamentos como Agricultura hasta el final del año fiscal.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 9 de noviembre (LaOpinión).- Los senadores encargados de las asignaciones presupuestarias publicaron hoy el texto de un paquete de tres proyectos de ley de financiación a largo plazo que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno en Estados Unidos (EU).

De acuerdo a CBS News, la estrategia consiste en votar para avanzar la resolución de continuidad aprobada por la Cámara de Representantes y enmendarla para incluir el paquete de asignaciones, así como una prórroga más larga de la financiación del gobierno.

Dicho acuerdo permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos, sin embargo, no de forma inmediata. El paquete enmendado aún tendría que ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría tardar varios días.

Según el portal Político, el acuerdo inicial fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos.

El acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que posibilitará pagar los sueldos de los alrededor de 650 mil funcionarios puestos en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos del empleo.

De forma extraoficial, como parte del acuerdo, el representante de la mayoría republicana del Senado, John Thune, prometió a los demócratas votar en diciembre una extensión de los subsidios para la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que expiran al final del año y que se habían convertido en el gran obstáculo para el acuerdo.

Este cierre del gobierno federal acumula el récord de 40 días, provocado la suspensión del sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres y largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

Ante la falta de salarios, muchos funcionarios se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o préstamos de emergencia mientras un gran número seguía trabajando sin recibir su nómina.

