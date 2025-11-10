VIDEOS ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

Redacción/SinEmbargo

09/11/2025 - 10:39 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Director de la BBC dimite tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Donald Trump es el primer Presidente de EU que acude a un partido de la temporada regular de la NFL en casi 50 años.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir este domingo a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.

El magnate acudió al Northwest Stadium por invitación del propietario de los Commanders, el empresario Josh Harris, para participar en una ceremonia militar durante el medio tiempo, con lo que se convirtió en el primer mandatario estadounidense en asistir a un juego de temporada regular en casi 50 años.

La presencia de Trump no fue bien recibida por la mayoría de las aficionadas y los aficionados presentes en el estadio, quienes lo abuchearon en distintas ocasiones, mientras que un pequeño sector le aplaudió.

Poco después del inicio del encuentro entre Commanders y Lions, el Air Force One con Trump a bordo realizó un sobrevuelo a baja altura sobre el estadio, lo que generó un primer abucheo por parte de los presentes.

Dos minutos antes del medio tiempo, el mandatario estadounidense arribó al recinto y apareció en las pantallas gigantes junto al presidente del Congreso, Mike Johnson, y otros acompañantes; en ese momento se escuchó un segundo abucheo en prácticamente todo el estadio.

La tercera rechifla para Trump ocurrió durante la ceremonia del medio tiempo, mientras el Presidente leía un juramento que los integrantes de las fuerzas armadas debían recitar como parte del acto.

@meidastouch

11/9/25. 6:19pm ET.

♬ original sound - MeidasTouch - MeidasTouch

Los abucheos contra el magnate fueron tan ruidosos que incluso opacaban la voz del mandatario en el sonido local, momento que fue transmitido en vivo por televisión por la cadena Fox Sports.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

+ Sección

Galileo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

2

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
3

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
4

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
5

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

¿Puede haber un golpe radical de América Latina hacia la derecha?, preguntaba hace rato. ¿Cómo afectaría a México? Bueno, puede ser que pase.
6

¿La derechización de México?

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
7

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.
8

VIDEOS ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

9

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
10

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
11

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, informó que, por orden de Donald Trump, las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones.
12

VIDEO ¬ Trump ordena 2 ataques más contra embarcaciones en el Pacífico; hay 6 muertos

Stranger Things: The Experience
13

"Stranger Things: The Experience" llegará a la CdMx, te contamos cuándo y los precios

Donald Trump otorgó un indulto a 77 personas vinculadas con los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
14

Trump indulta a Giuliani, Meadows y otros por intentos de revertir elecciones de 2020

Un tribunal de Francia aceptó la petición para liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy cerca de tres semanas después de entrar a la cárcel.
15

Un tribunal de Francia ordena liberar a Sarkozy, pero le prohíbe salir del país

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump otorgó un indulto a 77 personas vinculadas con los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
1

Trump indulta a Giuliani, Meadows y otros por intentos de revertir elecciones de 2020

El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, informó que, por orden de Donald Trump, las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones.
2

VIDEO ¬ Trump ordena 2 ataques más contra embarcaciones en el Pacífico; hay 6 muertos

Un tribunal de Francia aceptó la petición para liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy cerca de tres semanas después de entrar a la cárcel.
3

Un tribunal de Francia ordena liberar a Sarkozy, pero le prohíbe salir del país

4

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.
5

VIDEOS ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.
6

El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

De la Fuente se reúne con Lula y hace un llamado a la paz en Latinoamérica durante la CELAC
7

De la Fuente llama a la paz en Latinoamérica; sostiene reunión con Lula en la Celac

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
8

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

La UNAM abrirá un Mega Centro de Vacunación dentro de CU, con el fin de que la población pueda vacunarse contra enfermedades comunes de la temporada invernal.
9

¡La UNAM alista semana de vacunación! ¿Cuándo y a dónde ir? Aquí todos los detalles

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte
10

EU suma más de 2 mil vuelos cancelados; puede empeorar, dice Secretario de Transporte

Si resides en la CdMx y te quedaste sin trabajo te decimos cuándo y cómo registrate para solicitar el Seguro de Desempleo, así como los requisitos.
11

¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes solicitar el Seguro de Desempleo de la CdMx

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
12

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías