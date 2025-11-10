VIDEOS ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

Donald Trump es el primer Presidente de EU que acude a un partido de la temporada regular de la NFL en casi 50 años.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir este domingo a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.

El magnate acudió al Northwest Stadium por invitación del propietario de los Commanders, el empresario Josh Harris, para participar en una ceremonia militar durante el medio tiempo, con lo que se convirtió en el primer mandatario estadounidense en asistir a un juego de temporada regular en casi 50 años.

PRESIDENT TRUMP speaks at Lions-Commanders game as part of the NFL's "Salute to Service." pic.twitter.com/wEc294MupT — Fox News (@FoxNews) November 9, 2025

Hahahahahahhahahahaha https://t.co/bx2BdIUwin — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 10, 2025

La presencia de Trump no fue bien recibida por la mayoría de las aficionadas y los aficionados presentes en el estadio, quienes lo abuchearon en distintas ocasiones, mientras que un pequeño sector le aplaudió.

Poco después del inicio del encuentro entre Commanders y Lions, el Air Force One con Trump a bordo realizó un sobrevuelo a baja altura sobre el estadio, lo que generó un primer abucheo por parte de los presentes.

Trump getting booed at the Commanders game pic.twitter.com/ZKgoLqvpqz — Acyn (@Acyn) November 9, 2025

President Donald Trump is here at the Washington Commanders game, as they host the Detroit Lions.

When shown on the Jumbotron the crowd started to boo. pic.twitter.com/ztcRrFxkiC — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) November 9, 2025

Dos minutos antes del medio tiempo, el mandatario estadounidense arribó al recinto y apareció en las pantallas gigantes junto al presidente del Congreso, Mike Johnson, y otros acompañantes; en ese momento se escuchó un segundo abucheo en prácticamente todo el estadio.

La tercera rechifla para Trump ocurrió durante la ceremonia del medio tiempo, mientras el Presidente leía un juramento que los integrantes de las fuerzas armadas debían recitar como parte del acto.

Los abucheos contra el magnate fueron tan ruidosos que incluso opacaban la voz del mandatario en el sonido local, momento que fue transmitido en vivo por televisión por la cadena Fox Sports.