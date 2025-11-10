Trump indulta a Giuliani, Meadows y otros por intentos de revertir elecciones de 2020

Giuliani, Powell y Meadows fueron incluidos en el indulto presidencial de Trump, que busca cerrar “una grave injusticia nacional” tras las elecciones de 2020.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, otorgó la madrugada de este lunes un indulto a 77 personas vinculadas con los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden. Trump, sin embargo, nunca reconoció la derrota y continúa sin hacerlo.

El indulto de mayor perfil corresponde a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y antiguo abogado personal de Trump. La información fue dada a conocer por Ed Martin, abogado de la Casa Blanca encargado de los indultos, quien en su cuenta de X se describe, entre otras cosas, como “zar de la persecución política de Trump”.

Martin publicó un documento de cuatro páginas que habla de “una proclamación que termina con una injusticia nacional grave perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones de 2020” y lo define como “un paso más en el proceso de la reconciliación nacional”.

El texto firmado por el Presidente el pasado viernes establece: “Yo, Donald J. Trump, por la presente otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos de los Estados Unidos por conducta relacionada con el asesoramiento, la creación, la organización, la ejecución, la presentación, el apoyo, la votación, las actividades o la defensa de cualquier lista de electores presidenciales... en relación con las presidenciales de 2020”.

Breaking: President Trump pardoned the 2020 Alternative Electors. Thank you: @POTUS for allowing me, as U.S. Pardon Attorney, to work with @WhiteHouse, along with @AGPamBondi, @DAGToddBlanche & SG John Sauer, to achieve your intent—let their healing begin. #Federalist74 ⚖️ pic.twitter.com/rDOtgpapCB — Ed Martin (@EdMartinDOJ) November 10, 2025

A pesar de la importancia mediática, se trata de un perdón simbólico, ya que ninguno de los beneficiados enfrenta cargos federales, y el Presidente no tiene facultad para condonar delitos que no existen en tribunales federales. Martin reforzó la medida con un mensaje en X que decía: “No dejaremos atrás a ningún MAGA [Make America Great Again]”.

Además de Giuliani, la lista incluye a la abogada Sidney Powell, conocida por promover la llamada “Gran Mentira” tras la derrota electoral de Trump; al abogado John Eastman; al exjefe de Gabinete Mark Meadows; y a Kenneth Chesbro, entre otros. Giuliani, por su parte, podría recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil de EU, según confirmó Martin.

Este indulto forma parte de la estrategia de Trump de mantener su narrativa sobre las elecciones de 2020, y de ajustar cuentas con colaboradores y aliados cercanos. En su primer día en la Casa Blanca tras regresar, el Presidente indultó a cerca de mil 600 personas acusadas de delitos relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Desde entonces, ha utilizado el indulto como herramienta para favorecer a amigos, colaboradores y figuras cercanas al movimiento MAGA.

Los indultos también se presentan como una reacción a las investigaciones del Comité de la Cámara de Representantes, formado por demócratas y republicanos, que durante 18 meses analizó los hechos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del republicano irrumpió en el Capitolio para impedir la certificación de los votos electorales que confirmaban la Presidencia de Biden.

Según el funcionario del Departamento de Justicia que habló con AP y CNN, los indultos no afectan cargos estatales ni locales. Algunos de los beneficiados habían sido acusados en Georgia por intentar subvertir la derrota electoral de Trump, mientras que otros actuaron como electores falsos en varios estados, presentando certificados falsos del padrón pese a la victoria de Biden.

La proclamación define estos esfuerzos por procesar a los involucrados como “una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense” y sostiene que los indultos buscan continuar “el proceso de reconciliación nacional”.