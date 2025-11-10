“El Toro” y “El Torito”, presuntos integrantes de “Los Rusos”, caen en Sonora

De acuerdo con las investigaciones, “El Toro” y “El Torito” están relacionados con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este lunes que Abdel “N”, alias “El Toro”, y Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Rusos”, fueron detenidos en San Luis Río Colorado, Sonora.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que las aprehensiones se realizaron durante dos cateos encabezados por elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

"Abdel 'N' está relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones. Agradecemos al @gobiernosonora su apoyo permanente para estas operaciones", escribió García Harfuch.

Más tarde, en un comunicado conjunto, las autoridades explicaron que las dos órdenes de cateo se ejecutaron "como parte de los trabajos de investigación e inteligencia que se desarrollan en el estado de Sonora para detener a generadores de violencia".

De este modo, detuvieron a dos presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos (EU).

Para llegar a este resultado, las instituciones de seguridad emprendieron trabajos de investigación sobre una estructura delictiva. A partir de ellos, identificaron los domicilios de dos sujetos señalados como integrantes de un grupo criminal, quienes estarían dedicados al tráfico de metanfetamina, cristal, heroína, cocaína, armas y cartuchos en San Luis Río Colorado.

Ante dicha situación, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las cuales se recabaron datos de prueba suficientes y un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

"Fue así que se desplegó un operativo simultáneo en los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, donde se detuvo a Abdel 'N', de 63 años, y a Miguel Ángel 'N, de 32 años; se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos", precisaron las autoridades.

Según lo consignado en el reporte de los hechos, "a los detenidos se les informó el motivo de su detención, se les leyeron sus derechos de Ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal; en tanto, los domicilios quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades".

“El Toro” cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones. "Además, los dos detenidos son integrantes de una célula criminal de un grupo delictivo", se lee en el boletín.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas que laceran a la sociedad.