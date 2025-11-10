“El Toro” y “El Torito”, presuntos integrantes de “Los Rusos”, caen en Sonora

Redacción/SinEmbargo

10/11/2025 - 1:21 pm

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que “El Toro” y “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”, fueron detenidos en Sonora.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Fiscalía de Sonora asegura casi 500 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado

"El Tomate", objetivo prioritario y presunto miembro de "Los Gigios", cae en Sonora

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

De acuerdo con las investigaciones, “El Toro” y “El Torito” están relacionados con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este lunes que Abdel “N”, alias “El Toro”, y Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Rusos”, fueron detenidos en San Luis Río Colorado, Sonora.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que las aprehensiones se realizaron durante dos cateos encabezados por elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

"Abdel 'N' está relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones. Agradecemos al @gobiernosonora su apoyo permanente para estas operaciones", escribió García Harfuch.

Más tarde, en un comunicado conjunto, las autoridades explicaron que las dos órdenes de cateo se ejecutaron "como parte de los trabajos de investigación e inteligencia que se desarrollan en el estado de Sonora para detener a generadores de violencia".

De este modo, detuvieron a dos presuntos integrantes de una célula delictiva relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos (EU).

Para llegar a este resultado, las instituciones de seguridad emprendieron trabajos de investigación sobre una estructura delictiva. A partir de ellos, identificaron los domicilios de dos sujetos señalados como integrantes de un grupo criminal, quienes estarían dedicados al tráfico de metanfetamina, cristal, heroína, cocaína, armas y cartuchos en San Luis Río Colorado.

Ante dicha situación, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las cuales se recabaron datos de prueba suficientes y un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

"Fue así que se desplegó un operativo simultáneo en los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, donde se detuvo a Abdel 'N', de 63 años, y a Miguel Ángel 'N, de 32 años; se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos", precisaron las autoridades.

Según lo consignado en el reporte de los hechos, "a los detenidos se les informó el motivo de su detención, se les leyeron sus derechos de Ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal; en tanto, los domicilios quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades".

“El Toro” cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones. "Además, los dos detenidos son integrantes de una célula criminal de un grupo delictivo", se lee en el boletín.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas que laceran a la sociedad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Mamdani, un Alcalde socialista en Nueva York

"Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

“El Tiradito” y nuestros migrantes

"Con los años se convirtió en punto de reunión de los defensores de derechos humanos, quienes, el...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

+ Sección

Galileo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
2

La ASF presiona a Cuitláhuac García. Un episodio de 2021 sugiere venganza de Monreal

Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, amenazó con interponer una demanda en contra del SAT y "quien resulte responsable".
3

Grupo Salinas amenaza ahora con demandar al SAT y “a quien resulte responsable”

4

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

5

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Policías ministeriales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
7

El caso Colosio da un viraje con el arresto de Sánchez Ortega. ¿Se atreverá a hablar?

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
8

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

9

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

FFAA incautan cinco toneladas de droga en Culiacán; desmantelan dos laboratorios.
10

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

¿Puede haber un golpe radical de América Latina hacia la derecha?, preguntaba hace rato. ¿Cómo afectaría a México? Bueno, puede ser que pase.
11

¿La derechización de México?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
12

Morena debe ser mucho más crítico, dice Citlalli Hernández sobre el caso Carlos Manzo

Integrantes de la "Generación Z" marchan en CdMx
13

FOTOS Y VIDEOS ¬ "Generación Z" marcha en CdMx; congregación se reduce a un puñado

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.
14

VIDEOS ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
15

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que “El Toro” y “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”, fueron detenidos en Sonora.
1

“El Toro” y “El Torito”, presuntos integrantes de “Los Rusos”, caen en Sonora

2

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.
3

México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
4

Morena debe ser mucho más crítico, dice Citlalli Hernández sobre el caso Carlos Manzo

5

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Donald Trump otorgó un indulto a 77 personas vinculadas con los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
6

Trump indulta a Giuliani, Meadows y otros por intentos de revertir elecciones de 2020

El Secretario de Defensa de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, informó que, por orden de Donald Trump, las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones.
7

VIDEO ¬ Trump ordena 2 ataques más contra embarcaciones en el Pacífico; hay 6 muertos

Un tribunal de Francia aceptó la petición para liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy cerca de tres semanas después de entrar a la cárcel.
8

Un tribunal de Francia ordena liberar a Sarkozy, pero le prohíbe salir del país

9

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

El Presidente de EU, Donald Trump, fue abucheado por miles de personas al asistir a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions.
10

VIDEOS ¬ Trump asiste a un partido de la NFL y es abucheado por miles de personas

El Senado de EU publicó un paquete de tres proyectos de ley de financiación que forman parte del plan para poner fin al cierre de Gobierno.
11

El Senado de EU logra acuerdo para poner fin al cierre de gobierno; espera aprobación

De la Fuente se reúne con Lula y hace un llamado a la paz en Latinoamérica durante la CELAC
12

De la Fuente llama a la paz en Latinoamérica; sostiene reunión con Lula en la Celac