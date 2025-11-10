México espera 5.5 millones de turistas por Copa Mundial; Sheinbaum donará su boleto

Redacción/SinEmbargo

10/11/2025 - 12:29 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó este lunes que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas.

Claudia Sheinbaum destacó que México ya se prepara para la Copa Mundial FIFA 2026, que atraerá a 5.5 millones de turistas y mostrará su riqueza cultural ante el mundo.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) anunció este lunes que México espera recibir 5.5 millones de turistas durante la Copa Mundial FIFA 2026, con la que se prevé fortalecer la economía nacional y mostrar la cultura del país ante el mundo. Asimismo, informó que donará su boleto 001 a una niña o joven que ame el futbol, con el objetivo de inspirar a más mujeres a soñar con este deporte.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la mandataria consideró que el torneo será una celebración global que unirá a México, Canadá y Estados Unidos (EU), y que permitirá compartir con el mundo la grandeza cultural, la amistad y la unidad de las naciones anfitrionas. Con ello, afirmó que el país está listo para recibir a los millones de turistas que acudirán a los partidos y eventos asociados al Mundial, quienes, aseguró, dejarán una importante derrama económica.

“Es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México: no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país; un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro; un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Es un gusto, es un honor para mí presentar este Mundial en nuestro país, y es un momento muy especial para todas y todos los mexicanos”, mencionó.

La Jefa del Ejecutivo señaló que para recibirlos se cuenta con la infraestructura necesaria, como lo son los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey; además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), remodelado con una inversión de nueve mil millones de pesos (mdp); y el tren que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la capital.

Asimismo, informó que próximamente se presentará el Mundial Social, un conjunto de actividades que acompañarán la justa deportiva. En este rubro, se contempla la construcción de canchas en todo el país; la realización de torneos inclusivos dirigidos a jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad; así como de los FIFA Fest para que el público en general pueda ver los diferentes partidos.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que faltan 213 días para el inicio del Mundial, evento que consideró una oportunidad para colocar a México en la agenda internacional, ya que permitirá mostrar la gastronomía, artesanías y biodiversidad nacionales a millones de visitantes.

A su vez, la Coordinadora de los trabajos del Gobierno de México, Gabriela Cuevas Barron, subrayó que México es el primer país en organizar tres copas mundiales. También resaltó que los tres países sede comparten el objetivo de realizar el mejor Mundial de la historia, por lo que se elaboró un Plan Integral de Seguridad con la participación de todas las dependencias federales y locales para garantizar que este evento se desarrolle en un ambiente seguro.

Cuevas Barron compartió que México será sede de 13 partidos que se disputarán en estadios de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Además, 17 instalaciones deportivas funcionarán como centros de entrenamiento. La derrama económica, estimada entre 1.8 y tres mil millones de dólares, beneficiará a comunidades y sectores locales.

El director ejecutivo de la FIFA México, Jurgen Mainka Ruiz, confió en que la Copa Mundial FIFA 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 39 días de competencia. De esta forma, precisó que los estadios mexicanos recibirán a más de 800 mil aficionados, mientras que los FIFA Fan Festivals reunirán a más de seis millones de personas en los tres países sede.

Mainka Ruiz explicó que la organización del torneo requiere de una logística amplia que incluye 13 campamentos sede en 10 ciudades, 17 campos de entrenamiento y 26 mil noches de hotel. De esta forma, añadió que el evento alcanzará una audiencia global de aproximadamente seis mil millones de espectadores a través de televisión y redes sociales.

