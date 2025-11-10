¿Se extravió tu mascota? Así te puede ayudar la Agencia de Atención Animal de la CdMx

Con una fotografía y algunos datos, la Agatan te puede ayudar a impulsar la búsqueda de tu mascota.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Perder de vista a tu animal de compañía puede ser uno de los momentos más angustiantes. Pero en la Ciudad de México (CdMx) existe una forma sencilla y gratuita de aumentar las posibilidades de reencontrarte con tu mascota.
Si pensabas que sólo te quedaba esperar, colocar carteles, o compartir en tus redes sociales los datos de tu mejor amiga o amigo, hay una alternativa que puede ayudarte a traerlo de vuelta.
La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan) pone a disposición de la ciudadanía un servicio de difusión gratuito para ayudar a localizar animales extraviados.
A través de su portal y cuentas oficiales, la dependencia publica fotografías e información clave para que perros, gatos y otros animales de compañía puedan regresar a su hogar lo antes posible.
El procedimiento es muy sencillo: sólo necesitas enviar un correo a [email protected] con los siguientes datos:
- Nombre del animal de compañía
- Lugar donde se extravió o donde fue visto por última vez
- Sexo
- Edad
- Señas particulares
- Una fotografía de buena calidad
- Número telefónico y correo de contacto
Una vez que la Agencia recibe la información, el equipo revisa y valida los datos para publicar una ficha del animal en las cuentas oficiales de Agatan, donde miles de personas podrán verla y ayudar con información que facilite su localización.
Así que si tu mascota se extravió, no estás sola ni solo. Utiliza este canal gratuito, comparte su historia y ayuda a que más animales regresen a casa.
🐕🐈 Si tu animal de compañía se extravió, ¡nosotros te podemos ayudar a localizarl@! 🔍
🐶📸 A través del portal y las redes de @AgatanCdMx, difundimos postales con fotografías e información de ellos para que puedan regresar a su hogar lo más pronto posible. 🥺❤️🐾
👩🏻💻 Esta es… pic.twitter.com/zKXZg4BKo2
— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 9, 2025