¿Se extravió tu mascota? Así te puede ayudar la Agencia de Atención Animal de la CdMx

Con una fotografía y algunos datos, la Agatan te puede ayudar a impulsar la búsqueda de tu mascota.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Perder de vista a tu animal de compañía puede ser uno de los momentos más angustiantes. Pero en la Ciudad de México (CdMx) existe una forma sencilla y gratuita de aumentar las posibilidades de reencontrarte con tu mascota.

Si pensabas que sólo te quedaba esperar, colocar carteles, o compartir en tus redes sociales los datos de tu mejor amiga o amigo, hay una alternativa que puede ayudarte a traerlo de vuelta.

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan) pone a disposición de la ciudadanía un servicio de difusión gratuito para ayudar a localizar animales extraviados.

A través de su portal y cuentas oficiales, la dependencia publica fotografías e información clave para que perros, gatos y otros animales de compañía puedan regresar a su hogar lo antes posible.

El procedimiento es muy sencillo: sólo necesitas enviar un correo a [email protected] con los siguientes datos:

Nombre del animal de compañía

Lugar donde se extravió o donde fue visto por última vez

Sexo

Edad

Señas particulares

Una fotografía de buena calidad

Número telefónico y correo de contacto

Una vez que la Agencia recibe la información, el equipo revisa y valida los datos para publicar una ficha del animal en las cuentas oficiales de Agatan, donde miles de personas podrán verla y ayudar con información que facilite su localización.

Así que si tu mascota se extravió, no estás sola ni solo. Utiliza este canal gratuito, comparte su historia y ayuda a que más animales regresen a casa.