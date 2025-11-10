¿Se extravió tu mascota? Así te puede ayudar la Agencia de Atención Animal de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

10/11/2025 - 2:32 pm

Perder de vista a tu mascota es uno de los momentos más angustiantes, pero en la CdMx puedes pedirle ayuda a la Agatan para localizarla de forma más sencilla.

Con una fotografía y algunos datos, la Agatan te puede ayudar a impulsar la búsqueda de tu mascota.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Perder de vista a tu animal de compañía puede ser uno de los momentos más angustiantes. Pero en la Ciudad de México (CdMx) existe una forma sencilla y gratuita de aumentar las posibilidades de reencontrarte con tu mascota.

Si pensabas que sólo te quedaba esperar, colocar carteles, o compartir en tus redes sociales los datos de tu mejor amiga o amigo, hay una alternativa que puede ayudarte a traerlo de vuelta.

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan) pone a disposición de la ciudadanía un servicio de difusión gratuito para ayudar a localizar animales extraviados.

A través de su portal y cuentas oficiales, la dependencia publica fotografías e información clave para que perros, gatos y otros animales de compañía puedan regresar a su hogar lo antes posible.

¿Perdiste a tu mascota? La CdMx puede ayudarte a encontrarla.
Un correo puede hacer que tu mascota vuelva contigo. Foto: Especial

El procedimiento es muy sencillo: sólo necesitas enviar un correo a [email protected] con los siguientes datos:

  • Nombre del animal de compañía
  • Lugar donde se extravió o donde fue visto por última vez
  • Sexo
  • Edad
  • Señas particulares
  • Una fotografía de buena calidad
  • Número telefónico y correo de contacto

Una vez que la Agencia recibe la información, el equipo revisa y valida los datos para publicar una ficha del animal en las cuentas oficiales de Agatan, donde miles de personas podrán verla y ayudar con información que facilite su localización.

Así que si tu mascota se extravió, no estás sola ni solo. Utiliza este canal gratuito, comparte su historia y ayuda a que más animales regresen a casa.

