"El Toto", jefe del CJNG, es detenido en Tabasco junto a otros 19; 4 son policías

"El Toto", presunto jefe de plaza del (CJNG) en Tabasco, fue detenido junto a otras 19 personas, entre ellas cuatro policías municipales, informó la SSPC.

10 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes que autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a Jorge Armando “N”, alias "El Toto", identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 19 personas más.

La dependencia federal detalló en un comunicado que entre los detenidos también se encontraban cuatro policías municipales; además, se aseguraron armas, equipo táctico, droga y vehículos.

El arresto de "El Toto" se dio como resultado de las investigaciones iniciadas tras el asesinato de dos mujeres por un ataque perpetrado por sujetos armados, ocurrido el sábado 8 de noviembre en el municipio de Macuspana.

En un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y del estado, detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como líder de esta célula criminal, así como cuatro policías municipales.

Derivado de las indagatorias, autoridades identificaron el paradero de los responsables del ataque, entre ellos Jorge Armando "N", por lo que se llevó a cabo un operativo en el municipio de Jalapa, en el que participaron fuerzas federales y estatales de Tabasco.

Dicha acción llevó a la detención de 20 personas, entre ellas el presunto jefe de plaza del CJNG y cuatro policías municipales.

En el operativo los agentes también aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, mil 688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

Todas las personas detenidas, al igual que todo lo asegurado, quedó a disposición de agente del Ministerio Público para que se lleven a cabo las indagatorias correspondientes.

En el operativo que llevó a la captura de "El Toto", presunto jefe de plaza del CJNG en Tabasco, participaron elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE).