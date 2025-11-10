Bedolla amplía investigación por homicidio de Carlos Manzo; revisan actuar de escolta

Sugeyry Romina Gándara

10/11/2025 - 4:29 pm

Investigan esquema de seguridad tras asesinato del Alcalde de Uruapan

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, señaló que se investiga la actuación de los escoltas que cuidaban a Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, cuando fue asesinado, como parte de las líneas que se siguen sobre el caso.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que una de las líneas de investigación en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es la actuación de sus escoltas y las razones por las que se flexibilizó su esquema de seguridad; además de investigar a detalle el abatimiento del joven asesino.

“Las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos. Porque si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar […] qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, dijo hoy en conferencia de prensa.

Ramírez Bedolla señaló que el edil contaba con ocho escoltas personales —seleccionados directamente por él— y con el apoyo de 14 agentes de la Guardia Nacional al momento del ataque.

Investigan esquema de seguridad tras asesinato del Alcalde de Uruapan:
El Gobernador de Michoacán destacó que investiga la actuación de escoltas y el abatimiento del agresor menor de edad en el asesinato del Alcalde de Uruapan. Foto: X @ARBedolla

El mandatario estatal agregó que también se indaga el motivo por el cual el agresor fue abatido después de haber sido detenido. “Se está investigando también el abatimiento en el lugar del homicida. Porque el homicida lo detienen y, momentos después, hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abate. Eso también se está investigando”, dijo.

Ramírez Bedolla confirmó que el presunto atacante era menor de edad. “Desde el primer momento supimos que era un menor de edad […] finalmente está identificado y esto abre también líneas de investigación”, señaló.

El Gobernador advirtió sobre la difusión de información no verificada y versiones falsas en medios nacionales sobre la identidad del agresor. “Vi a varios medios nacionales que publicaron una supuesta identidad del homicida, que fue falso. Lo principal es no especular sobre el tema, teniendo los resultados que den las pruebas periciales”, dijo.

Respecto a si existe una línea de investigación de carácter político, Ramírez Bedolla respondió que no se descarta ninguna hipótesis. “Tenemos que estar atentos a cualquier tema. No se puede descartar ninguna línea de investigación. Es el tema de por qué falló su círculo de seguridad y si hay algo más atrás de eso”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

