Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital

Tras una inversión de 43 millones de pesos, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CdMx, inauguró el Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas, que concentrará esfuerzos institucionales y apoyo a familias.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este lunes la inauguración del Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas (CAIBP) de la capital, el cual reúne a personal de distintas dependencias para fortalecer la atención y coordinación en casos de desaparición.

La apertura del centro forma parte del plan de búsqueda de personas con reporte de desaparición, anunciado por la Administración capitalina en abril, con el propósito de agilizar los procesos institucionales y brindar acompañamiento a las familias.

Durante el recorrido por las instalaciones, Brugada estuvo acompañada por el titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, donde explicó que el objetivo del nuevo espacio es evitar que las familias recorran diversas oficinas para obtener información sobre sus casos.

"El día de hoy, damos un paso esencial en esa dirección, con la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. [...] Se tiene salas privadas para entrevistas. También áreas de descanso, para personas localizadas. Salas de trabajo interdisciplinario y espacios diseñados para acompañamiento emocional. El objetivo es entonces, que las familias ya no sigan recorriendo oficinas", indicó.

☝🏼 En la inauguración del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, reconoció la lucha, la fuerza y la esperanza de quienes buscan a sus seres queridos. 🫂 Madres, padres, hijas, hijos, hermanas y hermanos: los avances… pic.twitter.com/NQI4c5Aa9O — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 10, 2025

La mandataria capitalina enfatizó que no puede haber neutralidad ante la desaparición de una persona, al considerarla una emergencia humana que requiere coordinación, sensibilidad y acción inmediata entre autoridades y sociedad.

Ante la presencia de familiares y colectivos de búsqueda, Brugada destacó que los avances logrados en la materia han sido resultado de la organización constante de madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos que se han negado a aceptar la indiferencia institucional.

De acuerdo con la funcionaria, el CAIBP contará con la participación de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, del Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección Biopsicosocial para la Atención Pericial a Víctimas y de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

Por su parte, la Fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se invirtieron 43 millones de pesos en la rehabilitación del inmueble, que anteriormente funcionaba como sede del Semefo, con reforzamiento estructural y adecuaciones en todos los niveles del edificio.

Alcalde Lujan explicó que el propósito de este espacio es ofrecer una respuesta institucional en un mismo lugar, facilitar el acceso de las familias a los servicios de denuncia y fortalecer la coordinación entre dependencias encargadas de la búsqueda.

Además, señaló que el sótano del inmueble fue habilitado con equipos especializados de búsqueda y que la Unidad de Identificación Humana y Búsqueda de Familias de la Fiscalía ha logrado localizar a más de 300 familias que desconocían el fallecimiento de sus seres queridos.

Hasta el momento, informó que se ha realizado la entrega digna de 196 cuerpos identificados, en colaboración con familiares y colectivos, bajo protocolos humanitarios y con respeto a la memoria de las víctimas.

Clara Brugada reafirmó que el Gobierno de la Ciudad de México continuará reforzando las acciones de búsqueda con mayor presupuesto, recursos humanos y coordinación interinstitucional, con el propósito de garantizar justicia y acompañamiento a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.