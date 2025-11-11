Horarios, bandas y consejos para disfrutar del Corona Capital 2025

¿A qué hora tocan los Foo Fighters, Linkin Park y Chapell Roan? Te dejamos los horarios y los objetos que puedes ingresar al Corona Capital.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Corona Capital está ya muy cerca y este 14, 15 y 16 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con música de Foo Fighters, Linkin Park, Franz Ferdinand, Garbage, Kaiser Chiefs y AFI, entre muchos otros. Si irás al festival y no sabes qué objetos pueden entrar al festival y los horarios de las bandas, aquí te dejamos algunos datos y consejos que te servirán.
Horarios y escenarios
El viernes 14 de noviembre Foo Fighters, cierra el festival pero también se presentarán bandas como Kaiser Chiefs, Leisure, Circa Waves, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras. El escenario Doritos y el Corona Sunset tienen exactamente los mismos horarios lo que implica que las bandas que estén en esos escenarios van a tocar al miso tiempo, deberás decidir y elegir sólo una o correr entre uno y otro.
El sábado Chapell Roan cierra el escenario de las 11 de la noche a 1 am, Vampire Weekend se presentará en el escenario Doritos a las 9:30 pm, mientras que Damiano David a las 7:10 pm.
El domingo tendrá un gran cierre con Linkin Park, la banda encabezada por Mike Shinoda que llega con Emily Armstrong, la nueva voz del grupo. Deftones se presentará en el escenario Doritos y Of Monsters and Men en el Corona Sunsets.
Objetos permitidos
Para disfrutar al máximo del Corona Capital recuerda llevar tu boleto, una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+, zapatos cómodos, una gorra o sombrero, protector solar (no importa si está nublado, cuida tu piel), batería recargable para tu celular, un impermeable por si llueve, y una chamarra porque a noche puede ser fría. Las bolsas deben ser pequeñas, de máximo 30 centímetros. Aquí te dejamos la lista completa de los objetos permitidos:
- Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.
- Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
- Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones de oído
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
- Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
- Paquetes de chicles cerrado
- Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)
- Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)
- Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)
- Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles
- Bloqueador solar en crema
- Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (Vacías a la entrada)
- Baterías recargables de celular
Objetos no permitidos
ES importante conocer todos los objetos que no podrán ingresar como cigarros, maquillaje liquido, pelotas, cadenas, perfumes; acá te dejamos la lista completa:
- Sustancias ilegales
- Drogas o parafernalia de drogas
- Mascotas
- Máquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores
- Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
- Guantes de LED
- Chupones
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres, Bota bags o anforitas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm
- Peluches
- Paquetes de cigarros abiertos
- Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)
- Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)
- Perfumes
- Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.
- Sombrillas o paraguas
- Líquido para vaporizadores
- Flyers con publicidad
- Binoculares
¿Cómo llegar y cómo irse?
Una gran opción es el metro, las estaciones Velódromo, Ciudad deportiva y Puebla de la línea 9, color café, son las que te dejarán cerca de la entrada, aún así habrá que caminar un pedazo para llegar a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez pero ese tramo hay que caminarlo en cualquier caso. Otra opción es el Metrobús, estación UPIICSA de la Línea 2, también habrá que caminar un poco.
En caso de llevar automóvil lo podrás dejar en el estacionamiento del recinto, sin embargo, esto debes pagarlo antes en la página de Ticketmaster; mucho cuidado con las personas que quieren cobrar antes de que tu auto entre al estacionamiento, revisa bien quienes son porque hay muchas estafas de personas que piden dinero y no trabajan ahí.
Cuando se trata de la salida es importante mencionar que, si estas esperando al artistas cabeza de cartel, es decir Foo Fighters, Chapell Roan y Linkin Park, estos terminarán de tocar hasta la 1 de la mañana por lo que ya no habrá transporte publico, el regreso a casa deberá ser en taxi de aplicación, auto propio o Ticket2ride de Ticketmaster.
Descargar la app
Una opción para tener los horarios en el smartphone es descargar la app esta permite revisar horarios, artistas y saber qué pasa en los escenarios en tiempo real, revisar qué restaurantes estarán ahí, qué puedes comprar y hasta conocer si hay alguna actividad.