Horarios, bandas y consejos para disfrutar del Corona Capital 2025

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 7:00 am

Corona capital

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cuáles son las bandas que encabezan este Corona Capital y a qué hora tocarán?

The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y Los Fabulosos Cadillacs en el Vive Latino 2026

Zoé suma una fecha más a sus exitosas presentaciones en el Estadio GNP

¿A qué hora tocan los Foo Fighters, Linkin Park y Chapell Roan? Te dejamos los horarios y los objetos que puedes ingresar al Corona Capital.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Corona Capital está ya muy cerca y este 14, 15 y 16 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con música de Foo Fighters, Linkin Park, Franz Ferdinand, Garbage, Kaiser Chiefs y AFI, entre muchos otros. Si irás al festival y no sabes qué objetos pueden entrar al festival y los horarios de las bandas, aquí te dejamos algunos datos y consejos que te servirán.

Horarios y escenarios

El viernes 14 de noviembre Foo Fighters, cierra el festival pero también se presentarán bandas como Kaiser Chiefs, Leisure, Circa Waves, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras. El escenario Doritos y el Corona Sunset tienen exactamente los mismos horarios lo que implica que las bandas que estén en esos escenarios van a tocar al miso tiempo, deberás decidir y elegir sólo una o correr entre uno y otro.

Horarios Corona capital 2025
Horarios del día viernes del Corona Capital 2025. Foto: Corona Capital

El sábado Chapell Roan cierra el escenario de las 11 de la noche a 1 am, Vampire Weekend se presentará en el escenario Doritos a las 9:30 pm, mientras que Damiano David a las 7:10 pm.

Horarios Corona capital 2025
Horarios del día sábado del Corona Capital 2025. Foto: Corona Capital

El domingo tendrá un gran cierre con Linkin Park, la banda encabezada por Mike Shinoda que llega con Emily Armstrong, la nueva voz del grupo. Deftones se presentará en el escenario Doritos y Of Monsters and Men en el Corona Sunsets.

Horarios Corona capital 2025
Horarios del día domingo del Corona Capital 2025. Foto: Corona Capital

Objetos permitidos

Para disfrutar al máximo del Corona Capital recuerda llevar tu boleto, una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+, zapatos cómodos, una gorra o sombrero, protector solar (no importa si está nublado, cuida tu piel), batería recargable para tu celular, un impermeable por si llueve, y una chamarra porque a noche puede ser fría. Las bolsas deben ser pequeñas, de máximo 30 centímetros. Aquí te dejamos la lista completa de los objetos permitidos:

  • Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.
  • Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
  • Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)
  • Cangureras
  • Lentes de sol y sombreros
  • Tapones de oído
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
  • Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
  • Paquetes de chicles cerrado
  • Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)
  • Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)
  • Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)
  • Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles
  • Bloqueador solar en crema
  • Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (Vacías a la entrada)
  • Baterías recargables de celular

 

Objetos no permitidos

ES importante conocer todos los objetos que no podrán ingresar como cigarros, maquillaje liquido, pelotas, cadenas, perfumes; acá te dejamos la lista completa:

  • Sustancias ilegales
  • Drogas o parafernalia de drogas
  • Mascotas
  • Máquinas que dan masajes o masajeadores
  • Rayos láser o cornetas
  • Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores
  • Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
  • Guantes de LED
  • Chupones
  • Gotas para los ojos
  • Medicamentos de venta libre
  • Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
  • Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
  • Plumones, plumas o pintura en lata
  • Cadenas largas o joyería con picos
  • Calcomanías, volantes u otra publicidad
  • Pelotas o Frisbees
  • Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
  • Odres, Bota bags o anforitas
  • Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm
  • Peluches
  • Paquetes de cigarros abiertos
  • Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)
  • Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
  • Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)
  • Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)
  • Perfumes
  • Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.
  • Sombrillas o paraguas
  • Líquido para vaporizadores
  • Flyers con publicidad
  • Binoculares

¿Cómo llegar y cómo irse?

Una gran opción es el metro, las estaciones Velódromo, Ciudad deportiva y Puebla de la línea 9, color café, son las que te dejarán cerca de la entrada, aún así habrá que caminar un pedazo para llegar a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez pero ese tramo hay que caminarlo en cualquier caso. Otra opción es el Metrobús, estación UPIICSA de la Línea 2, también habrá que caminar un poco.

En caso de llevar automóvil lo podrás dejar en el estacionamiento del recinto, sin embargo, esto debes pagarlo antes en la página de Ticketmaster; mucho cuidado con las personas que quieren cobrar antes de que tu auto entre al estacionamiento, revisa bien quienes son porque hay muchas estafas de personas que piden dinero y no trabajan ahí.

Cuando se trata de la salida es importante mencionar que, si estas esperando al artistas cabeza de cartel, es decir Foo Fighters, Chapell Roan y Linkin Park, estos terminarán de tocar hasta la 1 de la mañana por lo que ya no habrá transporte publico, el regreso a casa deberá ser en taxi de aplicación, auto propio o Ticket2ride de Ticketmaster.

Descargar la app

Una opción para tener los horarios en el smartphone es descargar la app  esta permite revisar horarios, artistas y saber qué pasa en los escenarios en tiempo real, revisar qué restaurantes estarán ahí, qué puedes comprar y hasta conocer si hay alguna actividad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego en bancarrota
1

Salinas Pliego en bancarrota

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
2

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

3

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?
4

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

5

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Mary Anastasia O’Grady volvió a escribir sobre México: esta vez sobre Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). En WSJ, ahora asegura que enfrenta una ola de homicidios.
6

Juró que Fidel creaba un virus, ligó a AMLO con Irán. Ahora critica a CSP. Sí, en WSJ

7

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

8

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

Investigan por qué el asesino de Carlos Manzo fue abatido cuando ya había sido sometido
9

Según el Gobernador, los escoltas de Manzo detuvieron al asesino y luego lo mataron

10

La DEA presumió “200 detenidos del Cártel de Sinaloa”. Eran adictos, gente pobre…

Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el crimen organizado en América Latina está reemplazando funciones del Estado, como la justicia y la recaudación fiscal.
11

Calderón reparte lecciones sobre cómo controlar al crimen organizado durante un foro

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
12

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
13

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
14

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

15

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México
1

Irán considera "ridículo" el "plan" para asesinar a la Embajadora de Israel en México

Gustavo Petro, Presidente de Colombia
2

Petro acusa a senador de EU de "fraguar" un plan para arrestarlo por "narcotráfico"

3

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

El Senado de EU aprobó el paquete de financiación largamente esperado que pondría fin al cierre del gobierno, acercando así al Congreso a la solución.
4

Con votos demócratas, Senado de EU aprueba acuerdo para dar fin a cierre del gobierno

Como resultado del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" fuerzas de seguridad detuvieron a 5 sujetos, aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.
5

Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Pocas cosas tan fascinantes como el estudio del poder. Entender los mecanismos, los resortes, lo que tiene de personal y lo que es común a todos los poderosos.
6

#PuntosYComas ¬ Fuerza del Estado tendrá límites al enfrentar al crimen en Michoacán

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.
7

Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

8

Autoridades de CdMx detienen en Azcapotzalco a banda dedicada al robo casa habitación

El Gabinete de Seguridad ofreció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para enfrentar la violencia y la inseguridad, ya que "es una prioridad nacional".
9

VERSUS ¬ La desigualdad es grosera en Michoacán. El Gobierno puede empezar por allí

China exigirá licencias especiales a México, EU y Canadá para la exportación de precursores químicos de fentanilo
10

China endurece medidas para exportar precursores de fentanilo a México, EU y Canadá

Protección Civil de la CdMx activó la Alerta Naranja en seis alcaldías y la Alerta Amarilla en otras seis debido a las temperaturas extremadamente bajas.
11

¡Abrígate bien! PC de la CdMx activa las alertas Naranja y Amarilla por frío intenso

12

Brugada inaugura Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en la capital