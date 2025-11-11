Horarios, bandas y consejos para disfrutar del Corona Capital 2025

¿A qué hora tocan los Foo Fighters, Linkin Park y Chapell Roan? Te dejamos los horarios y los objetos que puedes ingresar al Corona Capital.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El Corona Capital está ya muy cerca y este 14, 15 y 16 de noviembre el Autódromo Hermanos Rodríguez vibrará con música de Foo Fighters, Linkin Park, Franz Ferdinand, Garbage, Kaiser Chiefs y AFI, entre muchos otros. Si irás al festival y no sabes qué objetos pueden entrar al festival y los horarios de las bandas, aquí te dejamos algunos datos y consejos que te servirán.

Horarios y escenarios

El viernes 14 de noviembre Foo Fighters, cierra el festival pero también se presentarán bandas como Kaiser Chiefs, Leisure, Circa Waves, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras. El escenario Doritos y el Corona Sunset tienen exactamente los mismos horarios lo que implica que las bandas que estén en esos escenarios van a tocar al miso tiempo, deberás decidir y elegir sólo una o correr entre uno y otro.

El sábado Chapell Roan cierra el escenario de las 11 de la noche a 1 am, Vampire Weekend se presentará en el escenario Doritos a las 9:30 pm, mientras que Damiano David a las 7:10 pm.

El domingo tendrá un gran cierre con Linkin Park, la banda encabezada por Mike Shinoda que llega con Emily Armstrong, la nueva voz del grupo. Deftones se presentará en el escenario Doritos y Of Monsters and Men en el Corona Sunsets.

Objetos permitidos

Para disfrutar al máximo del Corona Capital recuerda llevar tu boleto, una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+, zapatos cómodos, una gorra o sombrero, protector solar (no importa si está nublado, cuida tu piel), batería recargable para tu celular, un impermeable por si llueve, y una chamarra porque a noche puede ser fría. Las bolsas deben ser pequeñas, de máximo 30 centímetros. Aquí te dejamos la lista completa de los objetos permitidos:

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrado

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles

Bloqueador solar en crema

Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (Vacías a la entrada)

Baterías recargables de celular

Objetos no permitidos

ES importante conocer todos los objetos que no podrán ingresar como cigarros, maquillaje liquido, pelotas, cadenas, perfumes; acá te dejamos la lista completa:

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Líquido para vaporizadores

Flyers con publicidad

Binoculares

¿Cómo llegar y cómo irse?

Una gran opción es el metro, las estaciones Velódromo, Ciudad deportiva y Puebla de la línea 9, color café, son las que te dejarán cerca de la entrada, aún así habrá que caminar un pedazo para llegar a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez pero ese tramo hay que caminarlo en cualquier caso. Otra opción es el Metrobús, estación UPIICSA de la Línea 2, también habrá que caminar un poco.

En caso de llevar automóvil lo podrás dejar en el estacionamiento del recinto, sin embargo, esto debes pagarlo antes en la página de Ticketmaster; mucho cuidado con las personas que quieren cobrar antes de que tu auto entre al estacionamiento, revisa bien quienes son porque hay muchas estafas de personas que piden dinero y no trabajan ahí.

Cuando se trata de la salida es importante mencionar que, si estas esperando al artistas cabeza de cartel, es decir Foo Fighters, Chapell Roan y Linkin Park, estos terminarán de tocar hasta la 1 de la mañana por lo que ya no habrá transporte publico, el regreso a casa deberá ser en taxi de aplicación, auto propio o Ticket2ride de Ticketmaster.

Descargar la app

Una opción para tener los horarios en el smartphone es descargar la app esta permite revisar horarios, artistas y saber qué pasa en los escenarios en tiempo real, revisar qué restaurantes estarán ahí, qué puedes comprar y hasta conocer si hay alguna actividad.