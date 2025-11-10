Diputados aplazan "hasta nuevo aviso" debate sobre reforma para revocación de mandato

La discusión de la reforma constitucional para adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta Sheinbaum fue aplazada a petición del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso "hasta nuevo aviso" la discusión de la reforma constitucional que plantea adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que coincida con las elecciones del 2027.

Mediante un comunicado, el presidente de dicha instancia legislativa, el diputado Leonel Godoy, informó que la reunión programada para este lunes a las 18:00 horas no se llevará a cabo, esto a petición del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Según el documento, el propósito de aplazar el debate sobre la iniciativa para reformar el Artículo 35 de la Constitución es buscar llegar a un acuerdo con los otros grupos parlamentarios.

Conversé con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/ULLhcV1p6L — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 10, 2025

Previamente, Monreal declaró en una rueda de prensa que los líderes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le solicitaron más tiempo para debatir el tema de la reforma para adelantar la consulta de revocación de mandato, ya que consideran que es un "albazo".

"Yo no tengo inconveniente, como presidente de la Junta de Coordinación Política [Jucopo] voy a solicitarle hoy al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al Diputado Leonel Godoy, que pueda esperar unos días mientras se amplía el debate entre las diputadas y diputados", señaló.

El líder de la bancada morenista consideró como algo positivo aplazar la discusión, y apuntó que " sino estamos haciendo nada indebido, si nos asiste la razón histórica, la razón moral, la razón política, no tenemos por qué precipitarnos en un tema tan importante".

El proyecto de reforma al Artículo 35 de la Constitución, presentado por Morena, plantea adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta Sheinbaum de agosto al primer domingo de junio del 2027, para que coincida con las elecciones del 2027, esto con el propósito de "aumentar la participación ciudadana, ahorrar recursos y reducir la fatiga electoral en la ciudadanía".