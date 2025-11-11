Fuerzas federales arriban a Michoacán como parte del "Plan por la Paz y la Justicia"

Redacción/SinEmbargo

10/11/2025 - 8:36 pm

Elementos del Ejército y la GN arribaron a territorio michoacano para reforzar la seguridad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia “.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se desplegarán más de 10 mil elementos de las fuerzas federales, incluyendo al Ejército y la GN.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) arribaron este lunes a territorio michoacano para reforzar la seguridad en la entidad, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia“.

Tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, implementó dicha estrategia con el objetivo de combatir la inseguridad y a los grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó a través de sus redes sociales que este día se puso en marcha el Operativo Paricutín, el cual contempla el despliegue de más de 10 mil elementos de Fuerzas Federales para reforzar las labores de seguridad.

Los primeros en llegar a la entidad michoacana fueron los elementos de la Guardia Nacional, quienes arribaron a bordo de seis camiones y tres patrullas; los uniformados se reportaron en la 21a Zona Militar, ubicada en Morelia, capital del estado.

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una reunión en la que participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y de la GN, así como el titular de la SSP de Michoacán, con el objetivo de coordinar las acciones de seguridad.

Como parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" se desplegarán en la entidad un total de 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional, mil 781 de la Marina, así como 277 elementos, 70 patrullas y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Defensa.

