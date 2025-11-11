Autoridades detienen a 5 y aseguran armas y drogas como parte del "Plan Michoacán"

Como parte del "Plan Michoacán por la Pas y la Justicia", más de 10 mil elementos de fuerzas federales se desplegarán en la entidad para reforzar la seguridad.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó este lunes que como resultado de la implementación del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", en distintas acciones, autoridades lograron la detención de cinco presuntos delincuentes, además de que aseguraron drogas, armas, explosivos y vehículos.

Dicha estrategia de seguridad fue implementada por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a raíz del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir a los grupos criminales que operan en la entidad.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó los resultados de las operaciones realizadas del 6 al 9 de noviembre por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el municipio de Buenavista, elementos de la Guardia Civil estatal, el Ejército y la GN detuvieron a cinco sujetos, dos de ellos menores de edad, quienes tenían en su posesión cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

Durante un operativo en la localidad de Cotija, agentes de seguridad localizaron un vehículo que aparentemente estaba abandonado, dentro del cual hallaron un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

En la localidad de Las Trincheras, en el municipio de Huetamo, fuerzas federales que realizaban recorridos de seguridad aseguraron 330 kilos de droga sintética, tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas (entre ellas fusiles calibre 50 milímetros), un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, dos mil 878 cartuchos, equipo táctico, seis vehículos y tres motocicletas.

Los cinco sujetos detenidos durante las operaciones del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", así como las armas, drogas, vehículos y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que este lunes arribaron a la entidad michoacana elementos del Ejército y la Guardia Nacional que se sumarán a dicha estrategia para reforzar la seguridad en el estado.

Como parte de este plan, se desplegarán más de 10 mil agentes de fuerzas federales para fortalecer la seguridad en el estado.